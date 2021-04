Ascolti tv 8 aprile digital e pay: Roma ‘smacchia’ Ajax con Lopez e Ibanez (7,8% Sky+Tv8). Draghi ‘meglio’ sulle tematiche di news

Ascolti gruppi: Altre Rai 6,4% nell’intera giornata e 5,8% in prima serata; Altre Mediaset 7,9% e 8,1%

Il calcio dell’Europa League in evidenza – giovedì 8 aprile – in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 si confrontava con l’ennesimo passaggio di Cado dalle nubi su Canale5. Su SkyUno, comunque, la nuova puntata di Family Food Fight ha avuto 139mila spettatori complessivi con lo 0,33%.

Ajax-Roma, quarto di finale vinto dai giallorossi per due a uno, ha riscosso su Tv8 ben 1,483 milioni di spettatori e il 5,6% di share, su Sky inoltre ulteriori 597 mila spettatori con il 2,2%. Il complesso delle partite dell’Europa League ha raccolto su Sky ben 779mila spettatori e il 2,9% di share, con Diretta Gol, in particolare, a 173mila spettatori. I tifosi della Roma – in genere – sono tra i più sensibili a cambiare canale quando l’andamento della loro squadra è negativo. Ieri, grazie al rigore parato da Pau Lopez e al gol capolavoro di Roger Ibanez, sono rimasti fedeli a Sky e Tv8 per tutta la durata del match.

Inoltre, con la conferenza stampa del premier Mario Draghi in primo piano, al pomeriggio su Rai News 24 – dalle 18.30 alle 19.52 – Rai News in Diretta a 269mila spettatori e 1,5%. Su SkyTG24 tra le 18.30 e le 19.54 news a quota 234mila e 1,33%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: 20 batte Rai4

In prima serata. Sul 20 Van Helsing a 427mila spettatori con 1,8%. Su Rai4 Criminal Minds 392mila spettatori e 1,4% nel primo episodio, 430mila spettatori e 1,7% nel secondo episodio e 414mila spettatori e 2% nel terzo episodio. Su RaiMovie Arrival 399mila spettatori con 1,54%. Su La5 Mai lontano da qui a 316mila spettatori con 1,28%.Su Real Time Vite al limite ha totalizzato 303mila spettatori e 1,18%. Sul Nove Che fine hanno fatto i Morgan? ha raccolto 289mila spettatori con l’1,2%. Su Iris Frequency a 283mila spettatori con 1,11%. Su Cine34 Faccio un salto all’Avana 239mila spettatori con 0,93%. Su TopCrime The Closer 224mila spettatori e 0,81%.

In access. Su Tv8 Europa League a 608mila e 2,8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 547mila spettatori con il 2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti 447mila spettatori pari all’1,6%. Su Rai4 Criminal Minds 304mila spettatori e 1,3% e 417mila spettatori e 1,5%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 303mila spettatori e 1,3%.

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 56mila e 0,9%; 4 Ristoranti ha raccolto 86mila spettatori con lo 0,7%.

Nel pomeriggio. Su Tv2000 Rosario da Lourdes 584mila spettatori con il 4,5%. Su Tv8 Vite da copertina a 111mila e 0,9%.

In seconda serata. Su Tv8 Post partita 267mila e 2,7%. Su Nove Revenant ha conseguito 141mila spettatori e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Pau Lopez e Roger Ibanez)