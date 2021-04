Ascolti tv 7 aprile digital e pay: Champions League al 3,6%, ma è Juve-Napoli che fa la joya (7,2%) di Sky. Inter-Sassuolo 1,3% su Dazn1. RealTime dominante

Ascolti tv gruppi: altre Rai 6,2% nell’intera giornata e 5,7% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 8,5%

Calcio protagonista – mercoledì 7 aprile – sulla pay, a partire dal pomeriggio. In tema Champions League, alla sera il turno dei quarti di finale oramai senza italiane su Sky ha raggiunto con il complesso delle partite 975 mila spettatori ed il 3,6%. In particolare, la bellissima Bayern Monaco- Paris Saint Germain ha avuto 570mila spettatori con il 2,1%, mentre Diretta Gol 386 mila e 1,4%. Il resto dell’apporto lo ha garantito Porto-Chelsea.

Al pomeriggio benino i due recuperi di Serie A, ma soprattutto il primo. Su Sky Juventus – Napoli ha raccolto 1,574 milioni e il 7,2%. Su Dazn1 Inter-Sassuolo a 276mila e 1,3% (incontri non collocati nella fascia di pregio per non ‘danneggiare’ la Champions League).

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: in prima serata vince il format di RealTime che non azzecca le coppie che poi fa bene anche con Ti spedisco in convento; maluccio Papi

In prima serata, in ordine di ascolti. Su RealTime Matrimonio a Prima vista a 700mila e 2,6%. Su Iris Salvate il Soldato Ryan 528mila e 2,3%. Sul 20 Whiteout – Incubo Bianco ha raccolto 503mila spettatori con l’1,9%. Su Tv8 il battesimo di Name the Tune- Indovina la canzone, con Enrico Papi alla conduzione, ha portato a casa solo 499mila spettatori e il 2,1%. Su Nove la puntata di Accordi & Disaccordi con Maria Rita Gismondo e Gianrico Carofiglio tra gli ospiti a 457mila e 1,7% di share. Su Rai4 Seven Sister ha ottenuto 436mila spettatori con l’1,8%. Su RaiMovie Il sindaco di Rione Sanità 317mila spettatori e 1,23%. Su La5 The Perfect Man a 325mila spettatori con 1,28%. Su Rai Premium La Fuggitiva fa 249mila spettatori con l’1%. Su TopCrime Law & Order 233mila spettatori e 0,84%. Su Cine34 Selvaggi 226mila spettatori e 0,88%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 626mila spettatori e 2,3%. Su Tv8 Guess my age a 457mila e 1,7%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 36mila e 0,5%; 4 Ristoranti ha raccolto 106mila spettatori con lo 0,8%. Cuochi di Italia Under 30 a 142mila spettatori e lo 0,8%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 Rosario da Lourdes a 543mila spettatori con il 3,8%. Su TV8 Anime Gemelle raccoglie 273mila spettatori con il 2,2%. Vite da Copertina 110mila spettatori con lo 0,8%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 313mila spettatori e 1,3%. In seconda serata. Su Real Time la replica di Ti Spedisco in Convento a 365mila spettatori con il 2%. Su Nove Fratelli di Crozza ha conseguito 245mila spettatori e 1,5%. Su Tv8 la novità Scemi da matrimonio a 191mila e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Paulo Dybala ieri)