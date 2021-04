Ascolti tv 7 aprile 2021: Sabrina Ferilli batte Rai1

Ascolti tv: la fiction di Canale5 davanti al film di Rai1

Senza il calcio della Nazionale, la fiction Svegliati amore mio su Canale5 torna a vincere la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 15,2% di share media con 3,543 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la serie con Sabrina Ferilli aveva raccolto il 14,7% e 3,586 milioni.

Seconda posizione per il film Modalità aereo su Rai1 con il 13,4% e 3,375 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 21,7% e 5,9 milioni con la partita Lituania-Italia.

Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 13,8% e 3,137 milioni di contatti. Mercoledì scorso, sempre con il caso Denise Pipitone, il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 15,2% e 3,5 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il film Kong: Skull Island su Italia1 con il 6,1% e 1,551 milioni di contatti, poi Game of Games – Gioco Loco su Rai2 con il 3,7% e 915 mila e il talk show Zona bianca su Rete4 con il 3,8% e 788 mila.

Si chiude con Atlantide su La7 con il 3,1% e 563 mila contatti, poi Name That Tune – Indovina la canzone su Tv8 con il 2,1% e 499 mila e il talk show Accordi&Disaccordi su Nove con l’1,7% e 457 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 20,6%, mentre Avanti un altro su Canale5 al 17,2%.

In access prime time Guess my age su Tv8 all’1,7% e 456 mila, mentre Deal with it su Nove al 2,3% e 626 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Svegliati amore mio)