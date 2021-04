Ascolti tv 6 aprile digital e pay: Champions League al 2,8% su Sky. Vince e va forte Primo Appuntamento, ma fa meno di Ti spedisco in convento

Ascolti Tv tematiche grandi gruppi: Altre Rai 7,2% nelle 24 ore e 6,9% in prima serata: Altre Mediaset 7,65% e 8,1%.

Non ci sono più le squadre italiane impegnate ma – martedì 6 aprile, con in agenda per il mercoledì sera i recuperi di Inter-Sassuolo e Juve-Napoli di Serie A – il più importante torneo di calcio continentale continua a fare risultati più che dignitosi anche in chiaro. Ieri su Canale 5 i quarti di finale di Champions League con la partita Real Madrid-Liverpool, hanno avuto 3,341 milioni di spettatori ed il 12,4% di share. Il complesso dei match e Diretta Gol trasmessi a pagamento su Sky ha conseguito ulteriori 757mila spettatori con il 2,8% di share. In particolare Real-Liverpool su Sky ha conseguito 272mila spettatori e l’1%, Diretta Gol 418mila spettatori e l’1,6% e la quota restante di audience indirizzata su Manchester City-Borussia Dortmund. Inoltre su SkyUno 4Hotel ha avuto 29mila spettatori e lo 0,11%.

Tra le digital free vince il format di RealTime davanti al film cult di 20

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Real Time Primo Appuntamento a 620mila spettatori con il 2,3%. Sul 20 Fast & Furious – Solo Parti Originali a 599mila spettatori con il 2,3%. Su Rai4 Miss Bala – Sola Contro Tutti 530mila spettatori con il 2%. Sul Nove Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta ha avuto 423mila spettatori con l’1,9%. Su RaiMovie Estate in Provenza a 398mila e 1,5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 397mila spettatori con l’1,6%. Su Iris Grande giorni di Jim Flagg 363mila e 1,4%. Su Rai Premium 30 caffè per innamorarsi a 357mila spettatori e 1,34%. Su Cine 34 Il Vigile a 276mila e 1,1%. Su La5 la replica de L’Isola dei Famosi 206mila spettatori e 1,1%. Su TopCrime Deception 205mila spettatori con 0,73%. Su La7d Downton Abbey 189mila spettatori e 0,9%. Su Italia2 Milioni di modi per morire nel west a 85mila spettatori e 0,33%.

In access: vince Papi su Corsi fresco

Su Tv8 Guess my age 526mila spettatori con 1,9%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 581mila spettatori e 2,1%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 425mila e 1,6%. In preserale. Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 305mila spettatori e 1,3%. Al mattino. Ogni Mattina 61mila e 0,8%; Quattro Ristoranti ha raccolto 129mila spettatori con lo 0,9%. Cuochi di Italia 117mila spettatori e 0,7%.

Al pomeriggio. Su TV8 Amore No-Profit 250mila spettatori con l’1,9%. Vite da Copertina 157mila spettatori con l’1,1%. Su Tv2000 Rosario da Lourdes 658mila spettatori con il 4,4%. In seconda serata. Su Tv8 Spiderman: Homecoming a 185mila e 2,3%. Su Nove Quarto Angelo a 103mila spettatori e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Real Madrid-Liverpool)