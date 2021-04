Ascolti tv analisi 6 marzo: Leonardo cala al livello di Liotti e Puccini. Target: Berlinguer batte Giordano e Floris grazie a donne e anziani

Ascolti Tv talk politici by Studio Frasi, target donne ieri: Berlinguer 689mila, Giordano 602mila, Floris 531mila; over 65: Berlinguer 594mila, Giordano 551mila, Floris 547mila. Formazione universitaria: Floris 8,74%, Berlinguer 5,64%, Giordano 3,17%

Un calo fisiologico ma robusto – dicono i dati storici – bisogna metterlo nel conto quando si parla di fiction ambiziose e internazionali, ma anche un po’ meno appealing per il target di Rai1. Che predilige – su questo terreno complicato della serialità – le proposte evento one-shot. In una stagione che sta premiando più le commedie ‘gialle’ che i titoli più drammatici. Per Lux e Leonardo, comunque, quando manca all’appello solo la quarta e ultima puntata, l’operazione rimane però un buon successo. Alla prima puntata Leonardo aveva avuto 6,950 milioni con il 28,2%. Alla seconda la serie con Aidan Turner era calata a 5,9 milioni ed il 23,9%. Alla terza – ieri, 6 aprile – è arrivata a 5,3 milioni ed il 21,7%, e c’è ragione di credere che non debba essere dissimile il bilancio dell’ultima puntata. Con un allineamento quindi ai risultati di prodotti come Guardiani e La fuggitiva (finora), piuttosto che a quelli dei principali successi della rete.

Al battesimo i dati di Studio Frasi sulla composizione del pubblico della fiction con Aidan Turner, Freddie Highmore, Matilda De Angelis, Giancarlo Giannini ne avevano disegnato bene il profilo: pubblico prevalentemente femminile (31% di share sul target, mentre tra i maschi aveva fatto il 25%), core target i 55-64 anni (32,8%) e gli over 65 (35,5%), prodotto elettivo (38,5%) tra il pubblico con grado di istruzione universitario.

Ieri la fiction si è trovata di fronte un prodotto in grado di sottrargli molto pubblico maschile. Su Canale 5 i quarti di finale di Champions League senza italiane e la partita Real Madrid-Liverpool, hanno avuto 3,341 milioni di spettatori ed il 12,4% di share. Inoltre la Champions League a pagamento su Sky ha conseguito ulteriori 757mila spettatori con il 2,8% di share.

In questo contesto hanno retto bene le reti ‘giovani’ di Rai e Mediaset. Su Italia Le Iene che sono arrivate a 1,839 milioni di spettatori e 10,4% di share, dopo l’apertura a 1,934 milioni e 6,9%. (1,921 milioni di spettatori e 10,82% la puntata precedente). Su Rai2 il ritorno di Enrico Brignano con Un’ora sola vi vorrei ha avuto invece 1,816 milioni e 6,7% di share.

Tra i talk politici si è assistito ad un sostanziale ribaltamento degli equilibri tradizionali: nella terna dei giornalistici, con Leonardo su Rai1 e il Real su Canale 5, Bianca Berlinguer ha puntato su personaggi ieratici e la figlia di Corona e ha battuto il solito Mario Giordano minimalista pop (con Paolo Del Debbio in supporto) e un Giovanni Floris che puntando su Speranza, Letta, Damilano, Murgia è stato meno in grado di pescare nel bacino di pubblico disponibile. Ecco formazioni schierate e risultati.

Su Rai Tre #Cartabianca ha avuto tra gli altri Massimo Cacciari, Pierpaolo Sileri, Massimo Galli, Fabrizio Pregliasco, Paolo Mieli, Flavio Briatore, Paolo Crepet, Valentina Petrini, Giorgio Airaudo, Bernabò Bocca, Antonella Boralevi, Marianna Corona, Enrico Lucci. Berlinguer ha riscosso 1,175 milioni di spettatori ed il 5,3% dopo la presentazione a 946mila e 3,4% (945mila spettatori e il 4,2% il bilancio di sette giorni prima). Su La7 DiMartedì ha schierato tra gli altri Roberto Speranza, Enrico Letta, Daniela Preziosi, Marco Damilano, Amalia Ercoli Finzi, Ilaria Capua, Michela Murgia, Alessandro Barbano, Beatrice Lorenzin, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Luca Richeldi, Mia Ceran, Luca Telese, Matteo Bassetti, Massimo Scaccabarozzi, Piercamillo Davigo, Michela Murgia, Giovanni Orsina, Barbara Gallavotti, Nando Pagnoncelli, Claudio Cerasa, Mons. Nunzio Galantino. Floris ha avuto fino a mezzanotte 1,059 milioni ed il 4,6% (1,079 milioni e 4,64% sette giorni prima). Su Rete 4 Fuori dal coro ha ospitato Iva Zanicchi, Paolo Del Debbio, Vittorio Feltri, Andrea Mangiagalli, Fredy Suter. Giordano ha conseguito 1,005 milioni di spettatori ed il 5,3% (1,030 milioni di spettatori e 5,4% sette giorni prima).

Questi i profili dei tre programmi elaborati partendo dai dati di Studio Frasi

Sul target donne è prevalsa la terza rete: Berlinguer 689mila, Giordano 602mila, Floris 531mila. In vetta Rai3 anche tra gli over 65: Berlinguer 594mila, Giordano 551mila, Floris 547mila. Il talk de La7, invece, più dotato di pubblico con formazione universitaria: Floris 8,74%, Berlinguer 5,64%, Giordano 3,17%. Interessante anche la preferenza regionali sui tre titoli. Per Fuori dal coro le regioni top sono state Valle D’Aosta (12,35%), Trentino (10,67%), Veneto e Marche (8,2%); con la Campania ai minimi (3,3%). Per #Cartabianca le regioni top sono state Friuli (11,45%), Sardegna e Abruzzo (8,45%), mentre il Trentino (2,6%) ha fatto molto poco. Per DiMartedì le regioni top sono state Trentino (8,94%), Liguria 7,4% e Friuli 7,1%, con la Campania (2,9%) e la Sicilia (2,6%) con risultati molto deludenti.

Le altre partite di giornata. Amadeus con Simona Ventura stacca Striscina

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,493 milioni di spettatori con il 19,7%. Su Canale 5 Striscina la Notizina 4,295 milioni di spettatori con uno share del 16%. Su Italia1 CSI Miami 1,548 milioni di spettatori con il 5,6%. Su Rai3 Via dei matti 1,357 milioni di spettatori e 5,1%. Un posto al sole a 1,792 milioni e 6,4%. Su La7 Otto e Mezzo ha avuto 2,167 milioni e 7,8% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,5 milioni di spettatori e 5,6% di share e poi 1,336 milioni e 4,8%. Su Rai2 Tg2 Post 1,153 milioni di spettatori e 4,1% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,338 milioni e 19,1%, L’Eredità 4,930 milioni e 23,4%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,871 milioni di spettatori con il 17% di share e Avanti un altro 4,072 milioni di spettatori con il 19,9% di share. Su Rai3 TGR 3,474 milioni di spettatori con il 15,9%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 17%, Storie Italiane 16,6% e 14,4%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 16,2% nella prima parte, 17,3% nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,3%. Su Rai3 Agorà 7,4% di share; Mi Manda RaiTre al 4,6%. Su La7 Omnibus 3%, Coffee Break 3,2%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,4%. Su Canale 5 Forum 15,3%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,7% nella prima parte e 7,6% nella seconda. Su Rai3 Elisir 5,2%, Quante Storie 5,6%. Su Rete4 Il Segreto 1,2% di share e La Signora in Giallo 3,7%. Su La7 L’Aria che Tira 5,5% e 4,1%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12,7% e Il Paradiso delle Signore 16,5%. La Vita in Diretta 17,3% (presentazione 15,7%). Su Canale5 Beautiful 16,6%, Una Vita 16%, Uomini e Donne 20,4%, Amici di Maria De Filippi 18%, Isola dei famosi 17,6%, Daydreamer 16,7%, Pomeriggio Cinque 16,7% e 17,2%. Su Rai 2 Ore 14 4,7%, Detto Fatto 5% di share. Su Italia1 I Simpson 4,7% nel primo episodio e 5,1% nel secondo. Su Rai3 Geo 6,7% e 11,2% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 4,1% e Tagadoc 2,3%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 12,4% di share. Su Canale 5 Champions League 5,6%. Su Rai2 Voice anatomy 3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 6%. Su Italia 1 Amici 9,9%. Alle 20. Tg1 a 5,882 milioni e 23,7%; Tg5 a 5,489 milioni e 22%; e TgLa7 a 1,421 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di #Cartabianca)