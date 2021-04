Ascolti tv 5 aprile analisi: Vittoria Puccini fa calare Ilary Blasi, facendo come Liotti ma meno delle fiction leggere. Super Augias stacca Porro

Ascolti tv: parte bene e vince netto la fiction con Vittoria Puccini protagonista; ma poi, quando finisce La fuggitiva, Blasi cresce molto e domina ampiamente fino a tarda notte. Va forte La vendetta di Salazar

Ha fatto il 21,4% alla prima puntata – ieri lunedì 5 aprile – con 5,230 milioni di spettatori La fuggitiva. Un po’ facilitata dal debutto a Pasquetta in era covid, la storia con Vittoria Puccini protagonista si è quasi allineata agli altri successi della fiction Rai in questa stagione. Màkari, Mina Settembre, Le Indagini di Lolita Lobosco, Il Commissario Ricciardi hanno tutti corso più vicini ai 6 milioni ed hanno in qualche caso raggiunto e superato al 25% di share. Il pubblico mostra di gradire la commedia al melò, in questa fase storica contingente, tant’è che Puccini alla fine porta a casa quasi lo stesso bilancio del battesimo de I Guardiani (5,154 milioni e il 22,5% per Daniele Liotti e Enrico Ianniello). Ma indubbiamente non costituisce un paragone omogeneo – in entrambi i casi – il risultato raccolto con l’ora legale che ha già mostrato il suo effetto riducente sulle audience complessive.

Il giallo di Rai1 ha dovuto affrontare L’Isola dei famosi su Canale 5. Il reality ha proposto l’eliminazione di Daniela Martani, ha mandato a Parasite Island Elisa Isoardi ed ha accolto nel gioco due nuove naufraghe, Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Rispetto alla scorsa settimana (3,394 milioni di spettatori ed il 18,8%) L’Isola è calata a 3,1 milioni ed il 17,1%, dominando la scena dalla fine della puntata della fiction in poi.

Nella sfida dell’approfondimento, invece di Riccardo Iacona, Rai3 ha collocato Città Segrete, con Corrado Augias a raccontare Venezia, che ha raccolto ben 1,781 milioni e il 7% di share, surclassando Quarta Repubblica, a 1,158 milioni e 5,4% su Rete 4 con l’arcivescovo di Reggio Emilia Massimo Camisasca e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, tra gli ospiti di Nicola Porro.

Variegata l’offerta di cinema: su Italia 1 la saga fantasy Pirati dei Caraibi- La vendetta di Salazar, ha riscosso ben 1,992 milioni di spettatori e l’8,3% doppiando le altre pellicole e battendo Augias e Porro molto nettamente. Su Rai2 il remake di Ben Hur, ha avuto 912mila spettatori e 3,7%, non staccando di molto su La7 Al vertice della tensione, che è arrivato a 826mila e 3,3% di share.

Le altre partite di giornata. Puccini da Amadeus, Baglioni da Bollani

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,078 milioni di spettatori e 19,4%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,1 milioni di spettatori con il 15,7%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,4 milioni di spettatori con il 5,4%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 1,3 milioni di spettatori e 5,3% e Un Posto al Sole 1,6 milioni di spettatori e 6,1%. Su La7 Otto e Mezzo 1,865 milioni di spettatori e 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia 1,250 milioni e 4,8%. Su Rai2 Tg2 Post 978mila spettatori e 3,7%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,363 milioni di spettatori e 19%, L’Eredità 4,656 milioni di spettatori e 22,4%. Su Canale5 Avanti il primo 2,5 milioni di spettatori e 14,6%, Avanti un altro 3,591 milioni di spettatori con il 17,7%. Su Rai3 il TGR 3,282 milioni di spettatori e 15,1%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 17%; Storie Italiane 15,3% e 13,7% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 15,7%, 14,5%, e 12,3%. Su Rai 2 Concerto di Pasqua 2,9%. Su La7 Omnibus 3,8%, Coffee Break 3%.

A mezzodì su Rai1 È sempre mezzogiorno 13,9%. Su Canale 5 Forum 13,7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,9% e 7,2%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,6%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share, La Signora in Giallo 3,3%. Su La7 L’Aria che Tira 3,4% e 2,6%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,6%, Il paradiso delle signore 14,9% e Vita in diretta 16,8% di share. Su Canale5 Beautiful 14,7%, Una Vita 12,8%, Svegliati amore mio 10,4%, l’Isola dei famosi 11,5%; Daydreamer 11,7%, Pomeriggio Cinque 12,8% e 13,5%. Su Rai 2 Ore 14 4,9%; Detto fatto 4,6%. Su Rai3 Geo 7,8% e 10%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5%. Su La7 Tagadà 2,4% e Tagadoc 1,4%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 10,3%. Su Canale 5 il Tg5 17,9%. Su Rai2 Ve ne siete mai accorti? 2,1%. Su Rai 3 Linea Notte 5,6%. Su Italia1 Tiki Taka 6% di share. Alle 20: Tg1 5,667 milioni e 23,9%, Tg5 4,3 milioni e 18%; TgLa7 a 1,3 milioni e 5,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Città segrete)