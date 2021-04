Ascolti tv 1 aprile digital e pay: Al pomeriggio tanti a Messa su Tv2000. La sera vince RaiMovie con Pierce Brosnan e Rene Russo

Ascolti tv gruppi: altre Rai 6,8% nell’intera giornata e 6,8% in prima serata; altre Mediaset 7,9% e 7,6%

Ammiraglie al top in una serata – quella del primo aprile – in cui Un passo dal Cielo su Rai1 e L’Isola dei Famosi su Canale5 hanno conquistato da sole quasi metà della platea. Su SkyUno, comunque, la nuova puntata di Family Food Fight ha avuto 100mila spettatori di flusso con lo 0,4%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: RaiMovie batte Rai4 e Iris

In prima serata. Su RaiMovie il poliziesco romantico Gioco a due con Pierce Brosnan e Rene Russo, ha avuto 541mila spettatori con 2,2%. Su Rai4 Criminal Minds 436mila e 1,7% e poi 456mila e 1,8% e 427mila spettatori e 2%. Su Iris Contact a 389mila spettatori con 1,72%. Sul 20 Now you see me2 a 387mila spettatori con 1,62%. Su Tv8 Spiderman: Hoomecoming a 367mila spettatori con 1,6%. Su Tv2000 Gesù di Nazareth 337mila spettatori e 1,4%. Su Real Time Vite al limite ha totalizzato 324mila spettatori e 1,3%. Su La5 This Is Where i leave You a 310mila spettatori con 1,23%. Sul Nove Cambio Moglie ha raccolto 276mila spettatori con l’1,3%. Su Cine34 Delitto in Formula Uno 268mila spettatori con 1,1%. Su Rai Premium Commissario Rex 222mila e 0,84%. Su TopCrime The Closer 165mila spettatori e 0,63%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 543mila e 2,1%. Su Nove Deal with it ha raccolto 409mila spettatori e 1,6%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 282mila spettatori e 1,4%. Su Nove Little big Italy 180mila e 0,9%.

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 26mila e 0,4%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 91mila e 0,6%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 la Santa Messa delle 18.00 è stata vista da 709mila spettatori con il 5,7%. Su Tv8 Vite da copertina a 102mila e 1%. In seconda serata. Su Tv8 4Ristoranti 154mila e 1,6% e 141mila e 3%. Su Nove Naked attraction ha conseguito 119mila spettatori e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Gioco a Due)