Mamma, da grande voglio fare Netflix

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: si chiama Master in Series Development. Si tiene alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano. I posti sono solo 25. Costa 8.600 euro per 500 ore in aula e 960 di stage.

Come progettare serie Tv. Un master alle “Civiche”

Avvenire, pagina 4, di Sofia Rossi

Alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano il nome di un mostro sacro del cinema italiano si associa a quello del colosso californiano Netflix. Il risultato è un nuovo Master specialistico nato in collaborazione con la divisione italiana dell’azienda statunitense per formare i nuovi professionisti della scrittura in grado di inserirsi nel mercato della produzione creativa seriale. A quanto pare la stessa pandemia che ha chiuso in casa le persone di tutto il mondo e messo in ginocchio il settore dello spettacolo è anche la stessa che ha fatto uscire ancora di più nei consumatori il desiderio di contenti audiovisivi.

«Il consumo e la produzione di serie tv, soprattutto con l’arrivo dei servizi di video on demand in streaming, è incrementato esponenzialmente, facendo emergere il genere della serialità nel settore cinematografico», ha spiegato Erminia Ferrara, direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano, spiegando il perché del nuovo Master in Series Development. In Italia il 2° Rapporto sulla produzione audiovisiva italiana APA del 2020 evidenzia che le coproduzioni internazionali nel triennio 2018-2020 sono cresciute del 150% su quello precedente.

Le produzioni in Italia

Netfiix nel 2020 ha lanciato 5 nuove stagioni di produzioni seriali italiane, e ha annunciato di volerne raddoppiare il numero entro il 2022. «Da qui la necessità del mercato di creare figure professionali sempre più preparate e qualificati in un settore in continua evoluzione espansiva», ha ribadito anche Alessandra Alessandri, progettista, curatrice e coordinatrice del master, un percorso in lingua italiana della durata di un anno, con frequenza obbligatoria per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, per un totale di 500 ore in aula e 960 ore di stage facoltativo nelle principali aziende di distribuzione e produzione cinematografica.

Circa 20 dei 150 docenti della scuola provengono direttamente da Netflix Italia, partner principale dell’iniziativa. Development Executive, Story Editor, Script Editor, Script Consultant, Script Developer, Produttore Delegato, Creative producer, futuri Head of Development e Head of Drama presso broadcaster, VoD players e case di produzione di scripted sono le principali figure professionali che si prefigge di formare il master, aperto ogni anno a 25 corsisti che potranno contare su 17 borse di studio a copertura totale e parziale del costo complessivo del corso, di 8.600 euro.

