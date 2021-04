Adrian è costato a Mediaset 3 milioni a puntata

Celentano passa all’incasso

ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta.

Il mega progetto Adrian aveva portato più di una tensione alla società di produzione Clan Celentano srl. Tanto che il bilancio di esercizio 2018 è stato approvato dalla assemblea dei soci solo il 28 luglio del 2020, con grave ritardo, mentre il bilancio di esercizio 2019 ha avuto l’ok dalla assemblea il 30 novembre 2020 ed è stato reso pubblico da poco. D’altronde quella serie animata tanto voluta da Adriano Celentano, e realizzata in un primo momento in 26 episodi da 22 minuti ciascuno, aveva appesantito tutta la macchina produttiva e i conti della società. Con debiti che nel 2017 erano a quota 31,4 milioni di euro e nel 2018 a 31,5 milioni.

Per fortuna Mediaset è stata paziente, e ha consentito al Molleggiato di onorare il contratto firmato col Biscione nonostante il travagliato percorso di Adrian: sembra passato tantissimo tempo, ma era solo il 21 gennaio 2019 (due anni fa) quando Aspettando Adrian debuttava su Canale5, come preambolo teatrale (di 30 minuti) alla messa in onda del cartoon. Nelle prime due puntate Celentano apparve in video solo pochi minuti, nella terza si esibì appena in due canzoni, nella quarta del 4 febbraio proprio non si fece vivo. E, tenuto conto degli ascolti flop e dei problemi di salute dell’artista, i vertici di Mediaset decisero di fermare tutto per non pregiudicare l’investimento. Poiché però gli accordi con la Clan Celentano srl, guidata da Claudia Moroni (vero nome di Claudia Mori, moglie di Celentano), erano per un pacchetto di nove puntate, allora dal 7 novembre al 5 dicembre del 2019, in prime time su Canale5, andarono in onda le rimanenti cinque serate di Adrian Live – Questa è la storia, con un format completamente diverso: show classico di 60 minuti condotto da Celentano, e che precedeva in maniera brillante la tassa da pagare, ovvero l’ambiziosa serie animata. Che nella versione televisiva è stata poi rimontata in nove puntate da 55-70 minuti.

I conti del Clan

Il rispetto del contratto, come si diceva, ha però consentito alla Clan Celentano srl (che ha sede a Milano in via Rovani 7, ovvero nella stessa via che ospita una villa molto importante per la grande avventura imprenditoriale di Silvio Berlusconi) di passare all’incasso: e dopo gli 1,8 milioni di euro di ricavi nel 2017 e gli 1,1 milioni del 2018, ecco che nel 2019 i ricavi per le vendite e le prestazioni schizzano a quota 24,1 milioni, con un milione di euro di utili, mentre i debiti si assestano a quota 14,6 milioni.

(Nella foto Adrian)