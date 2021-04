Ascolti tv 31 marzo digital e pay: Il ‘non human’ Sinner in luce a Miami nonostante Lituania-Italia. Matrimonio a prima vista non perde un colpo

Su Sky Sport Bublik-Sinner a 150mila. In prima serata, tra le native digitali free: Su RealTime Matrimonio a Prima vista 681mila e 2,5%. Su Tv8 il the best of di Italia’s Got Talent 409mila e l’1,8%. Su Nove Accordi & Disaccordi 398mila e 1,5% di share.

Ascolti Tv gruppi: altre Rai 6,1% nell’intera giornata e 5,6% in prima serata; altre Mediaset 7,5% e 7,6%

“You are not human” gli ha detto il suo avversario, sorridendo, in chiusura del match. Promette bene per Sky – anche in termini di capacità di generare ascolti – il percorso di maturazione tennistica di Jannik Sinner. A 100 mila spettatori con la partita che l’aveva portato ai quarti di finale del Torneo ATP di Miami, ieri – mercoledì 31 marzo – conseguendo la semifinale e battendo il coriaceo e imprevedibile Alexander Bublik, il giovante tennista altoatesino ha convogliato su Sky oltre 150mila spettatori, nonostante su Rai1 fosse in onda Lituania-Italia di calcio per la qualificazione a Qatar 2022.

Parabola diversa, ovviamente, quella di Italia’s Got Talent, che ieri dopo la finale di sette giorni prima, ha replicato il meglio della stagione.

Solo su TV8, il the best of del programma con Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Frank Matano al tavolo, ha avuto 409mila spettatori con l’1,8% di share, portando a casa ulteriori 38mila spettatori di flusso e lo 0,2% su SkyUno.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince il format di RealTime che non azzecca una coppia (appositamente)

In prima serata. Su RealTime Matrimonio a Prima vista a 681mila e 2,5%. Su RaiMovie Beata Ignoranza ha ottenuto 427mila spettatori con 1,6%. Su Tv8 il the best of di Italia’s Got Talent ha portato a casa 409mila spettatori e l’1,8%. Su Iris Full Metal Jacket a 404mila spettatori e 1,59%. Su Nove Accordi & Disaccordi con Pierpaolo Sileri e Giampiero Mughini tra gli ospiti a 398mila e 1,5% di share. Sul 20 Nonno scatenato ha raccolto 354mila spettatori e 1,33%. Su Rai Premium Felicia Impastato ha ottenuto 344mila spettatori e 1,31%. Su La5 Partnerperfetto a 308mila spettatori con 1,23%. Su Rai4 Una Luna Chiamata Europa 288mila spettatori e 1,15%. Su TopCrime Law & Order 274mila spettatori e 0,98%. Su Cine34 The Dreamers 148mila spettatori e 0,6%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 559mila e 2,1%. Su Nove Deal with it ha raccolto 516mila spettatori e 1,9%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 20mila e 0,4%; Ogni Mattina a 77mila e 0,5%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 95mila e 0,9%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 358mila spettatori e 1,7%. In seconda serata. Su Nove Leonardo ha conseguito 280mila spettatori e 1,9%. Su Tv8 la novità Scemi da matrimonio a 92mila e 1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il post Sinner-Bublik)