Mediaset-Vivendi: lo scontro ora è in Francia

La Stampa, pagina 20, di Leonardo Martinelli.

È ufficiale: Mediaset è in lizza per accaparrarsi Rtl-M6, la filiale francese del colosso tedesco Bertelsmann. Si tratta della tv M6 e di altri canali secondari che corrispondono al 27% della raccolta pubblicitaria televisiva d’Oltralpe e di Rtl, la radio privata numero uno in Francia (la seconda in assoluto). Ma è ufficiale pure che ci sono altri quattro contendenti, tra cui la media company Vivendi, che controlla la pay tv Canal+. E che è sotto il controllo di Vincent Bolloré. Sembra destino: Silvio Berlusconi e Bolloré ancora uno di fronte all’altro. Ma assieme a loro ci sono anche il gruppo francese Bouygues (lo stesso di Tf1, la principale tv privata di Francia e d’Europa), il magnate delle telecomunicazioni Xavier Niel (con Matthieu Pigasse e Pierre-Antoine Capton: assieme hanno creato la società di produzione tv Mediawan) e l’imprenditore ceco Daniel Kretinsky (che in Francia già possiede varie riviste, come Elle e Marianne, e una quota di Le Monde). E i tedeschi di Bertelsmann (che rimarranno nel capitale, per il momento vendono il 49% di Rtl-M6) vorrebbero concludere con Bouygues, viste le sinergie che genererebbe il tandem con Tf1.

Sì, ma lo stesso tandem avrebbe nelle mani il 75% della raccolta pubblicitaria televisiva in Francia. E questo potrebbe non andare giù all’Authority della concorrenza a Parigi. O almeno trascinerebbe per le lunghe la trattativa, mentre Bertelsmann vuole selezionare l’offerta migliore entro fine giugno.

