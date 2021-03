Ascolti tv 29 marzo analisi: Makary e il record di successi della fiction ‘fresca’ Rai. L’Isola perde un punto ma sale in vetta dopo Gioè

Lavoro facilitato per la responsabile delle fiction pubbliche. Chiude sopra il 26% Makari, che allunga la lista di prodotti freschi ‘confermati’ per la seconda stagione, che comprende già Le Indagini di Lolita Lobosco, Mina Settembre, Il Commissario Ricciardi ed ha un Leonardo fin qui vincente. L’Isola dei Famosi funziona, e vola in nottata. Sul podio sale Iacona che batte il film di Italia1 e Porro.

Ascolti tv: chiude in media e stravincendo la fiction Palomar ambientata nel trapanese; ma poi, quando finisce Màkari, L’Isola cresce molto e domina ampiamente fino a tarda notte.

Ha fatto il 28,1% alla prima puntata, il 25,9% alla seconda, il 26,5% alla terza e – ieri lunedì 29 marzo, all’ultima puntata della prima stagione – 6,451 milioni di spettatori con il 26,3%. La media degli ascolti alla fine ha superato quota 6,440 milioni con il 26,7%, che consacra la prima edizione delle storie di Saverio, Suleima e Peppe Piccionello come un grande successo. Il finale aperto di ieri sera, con i dubbi sulla gravidanza di Suleima, la materia prima abbondante fornita da Gaetano Savatteri a Palomar e tanti altri indizi lasciano credere che Màkari tornerà in onda. Maria Pia Ammirati si ritrova ad avere già risolto tanti dubbi e tanti problemi legati alle stagioni prossime venture, potendo già pensare di mettere in cartellone e in produzione, oltre alle nuove edizioni dei titoli forti long runner, anche la fase due degli ‘inediti’ Màkari, Mina Settembre, Le Indagini di Lolita Lobosco, Il Commissario Ricciardi.

Anche ieri Claudio Gioè (Saverio Lamanna, nella storia affiancato da Suleima/Ester Pantano e Piccionello/ Domenico Centamore, e con un super Tuccio Musumeci nella parte del padre) ha dovuto affrontare L’Isola dei famosi su Canale 5. Il reality ha proposto Angela Melillo come inattesa leader, mandando a Parasite Island Vera Gemma. Rispetto alla scorsa settimana l’Isola è andata giù di un punto di share, aggiudicandosi comunque 3,394 milioni di spettatori ed il 18,8% e dominando la scena dalla fine di Màkari in poi.

Nella sfida dell’informazione, Iacona con l’inchiesta sulla provenienza del Covid fa 1,6 milioni e batte il film di Italia1, la replica di STEP su Rai2 e Porro su Rete4, con La7 che vira su un film cult fa il 3,2%

Interessante è stata la sfida dell’informazione, che annoverava come nelle ultime settimane format diversi. Su Rai Tre Presa Diretta, con Riccardo Iacona impegnato a raccontare la provenienza del covid ha avuto 1,6 milioni ed il 6,3%, in progresso di due punti rispetto a sette giorni prima, raccogliendo tanti transfughi da Rai2, dove la replica di Stasera tutto è possibile si è fermata a 1,1 milioni e 5%. Iacona ha quindi battuto il film di Italia 1 (xXx, con Vin Diesel a 1,487 milioni di spettatori e 5,9%) e Quarta Repubblica. Su Rete 4 Nicola Porro ha ospitato tra gli altri Luca Zaia, Gianluigi Paragone, Massimiliano Panarari, Daniele Capezzone, Claudio Fava, Alessandro Sallustri, Piero Sansonetti e Pietrangelo Buttafuoco, Nicola Bertinelli, Matteo Bassetti, Lorenzo Fontana, Mario Giordano, Stefano Cappellini e suor Monia Anna Alfieri, ed è arrivato a 1 milione di spettatori e il 4,7% di share (938mila spettatori e il 4,5% di share sette giorni prima). In coda si è collocato il film cult de La7 (Il processo di Norimberga, atterrato a 636mila e 3,2%).

Le altre partite di giornata. Con l’ora legale cala la penetrazione in access e nel preserale

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,548 milioni di spettatori e 20,2%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,733 milioni di spettatori con il 17,2%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,533 milioni di spettatori con il 5,7%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 1,422 milioni di spettatori e 5,5% e Un Posto al Sole 1,861 milioni di spettatori e 6,8%. Su La7 Otto e Mezzo 2,078 milioni di spettatori e 7,5%. Su Rete4 Stasera Italia 1,165 milioni e 4,3%. Su Rai2 Tg2 Post 1,089 milioni di spettatori e 3,9%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,787 milioni di spettatori e 19%, L’Eredità 4,440 milioni di spettatori e 23,3%. Su Canale5 Avanti il primo 2,289 milioni di spettatori e 16,4%, Avanti un altro 3,549 milioni di spettatori con il 19,3%. Su Rai3 il TGR 3,146 milioni di spettatori e 15,4%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 16,6%; Storie Italiane 16% e 15,4% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 17,5%, 17%, e 15%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,3%. Su Rai3 Agorà 8,4% di share, Mi Manda RaiTre 5,5%. Su La7 Omnibus 4%, Coffee Break 3,2%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 14,7%. Su Canale 5 Forum 16,8%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,7% e 7,7%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,7%. Su Rai3 Elisir 5,9%, Quante Storie 6,4%. Su Rete4 Il Segreto 1,3% di share, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira 4,7% e 3,7%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,9%, Il paradiso delle signore 18,6% e Vita in diretta 16,8% di share. Su Canale5 Beautiful 16,6%, Una Vita 17,3%, Uomini e donne 23,1%, Amici 20,8%, l’Isola dei famosi 20,1%; Daydreamer 19,1%, Pomeriggio Cinque 16,7% e 16,2%. Su Rai 2 Ore 14 3,8%; Detto fatto 4,5%. Su Rai3 Geo 5,7% e 10%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,1%. Su La7 Tagadà 3,3% e Tagadoc 1,7%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 9,3%. Su Canale 5 il Tg5 17%. Su Rai2 Ve ne siete mai accorti? 4%. Su Rai 3 Che ci faccio qui 4,6%. Su Italia1 Pitch Black 4,6% di share. Alle 20.00: Tg1 5,948 milioni e 24,6%, Tg5 4,893 milioni e 19,8%; TgLa7 a 1,466 milioni e 5,9%.

