Ascolti tv 28 marzo digital e pay: Bahrain (F1) e Qatar (Motomondiale) accendono Sky e Tv8. Bene anche Sinner da Miami

Ben 100 mila spettatori per Sinner che batte Kachanov in tre set. Tra le native digitali free in prima serata: su Tv8 la differita della Moto2 a 668mila spettatori con il 2,4%. Sul Nove What women want a 537mila e 2,3%. Su Rai4 Derailed 537mila e 2,1%. Su La5 Esprimi un desiderio 498mila e 1,9%.

Ascolti Tv Motomondiale in differita su Tv8 e Tennis su Sky rilevanti in prima serata nonostante una larga sovrapposizione con Bulgaria-Italia su Rai1

Sono tornate le gare di Formula 1 e quelle del Motomondiale, ma appare francamente improponibile ogni confronto tra il bilancio di ieri, domenica 28 marzo, e quello omogeneo del momento di start della stagione precedente, straziata nell’agenda dal Covid. Difficile e improprio anche il paragone con l’avvio del 2019, che raccontava ancora sul versante della Formula Uno di una Ferrari teoricamente in grado di competere con la Mercedes e, sul terreno della MotoGp, poteva allineare ai nastri di partenza un Marc Marquez ancora in sesto fisicamente e un Valentino Rossi più giovane e ambizioso. Anche se non c’è dubbio che il nuovo corso del Motomondiale, con tutte le gare aperte ad ogni esito, e della Formula 1 – dove Max Verstappen sembra in grado di battere Lewis Hamilton – ha fatto guadagnare molto in spettacolarità a questo tipo di offerta.

I Gran premi delle due e delle quattro ruote in programma ieri, sono andati in onda in diretta su Sky e in differita su Tv8, con questi risultati.

Su Sky alle 17, la gara vinta in Bahrain da Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Valterri Bottas ha riscosso 1,5 milioni d spettatori ed il 9,6% di share. Molto seguiti anche gli studi, con 389 mila spettatori medi per il pre gara e 213 mila per il post, ai quali si aggiungono i 132 mila spettatori medi di Race Anatomy F1.

Alle 19.00 il Gp de Qatar, vinto da Maverick Viñales Ruiz davanti a Johann Zarco e Francesco Bagnaia detto Pecco, ha totalizzato 1,169 milioni di spettatori ed il 5,8%. Per le altre classi, 172 mila spettatori medi per la Moto3 e 97 mila per la Moto2. Buoni ascolti anche per gli studi: 204 mila spettatori per il pre gara e 278 mila per il post.

Su Tv8 questo il bilancio in ordine cronologico: alle ore 18 il Gp del Bahrain di Formula Uno ha avuto ben 2,1 milioni e l’11,4% di share; per il Motomondiale, alle 20.15, la Moto3 a 797mila e 3,1%; alle 21.30 la Moto2 a 668 mila e 2,4%. E infine alle 23.15 il MotoGP a 1,170 milioni e 6,8%.

Da sottolineare la bontà delle performance del Motomondiale in differita su Tv8, visto che è stato alle prese con Bulgaria-Italia, in onda su Rai1. Un piccolo miracolo, da questo punto di vista si può considerare il bilancio delle tre re dell’incontro di Jannick Sinner contro Karen Kachanov al torneo Atp di Miami. La vittoria del giovane campione italiano in tre set ha riscosso una media di 100 mila spettatori.

Tra le native digitali free. La Moto2 e la Moto3 fanno lievitare Tv8 che fa il botto in seconda serata con la MotoGp

Su Tv8 la gara della Moto2 è stata vista da 668mila spettatori con il 2,4%. Sul Nove What women want a 537mila e 2,3%. Su Rai4 Derailed 537mila e 2,1%. Su La5 Esprimi un desiderio 498mila e 1,9%. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi… 403mila e 1,51%. Su RaiMovie Il ragazzo invisibile 387mila e 1,5%. Sul 20 Romeo deve morire è stato la scelta di 328mila spettatori con 1,3% di share. Su Iris Anna Karenina 280mila e 1,22%. Su TopCrime Colombo 266mila e 1%. Su Cine 34 Il Postino 235mila e 0,91%. Su Rai Premium Canzone segreta a 223mila e 0,9%.

In access. Su Tv8 Moto3 ha avuto 797mila spettatori con 3,1%. Su Nove Little big Italy ha trovato 441mila spettatori e 1,7% di share.

In seconda serata. Su Tv8 MotoGp ha avuto 1,170 milioni di spettatori con 6,8%. Su Nove Troppo forte ha trovato 117mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento topico della Formula1, Verstappen lascia passare di nuovo Hamilton)