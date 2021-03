Ascolti Tv 28 marzo analisi: l’Italia rivince, i live reggono. In sovrapposizione D’Urso 11,5%, Fazio 10,64%, Giletti 5,9%. Tv8 vola con la F1

La Nazionale di Roberto Mancini impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali contro la Bulgaria si attesta ad una quota di oltre 6,4 milioni, battendo di poco il bilancio del match contro l’Irlanda del Nord. Straperdono ma tengono botta Non è la D’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena. E Tv8 va forte con le differite dei Motori.

Fazio con Burioni e Locatelli e quindi Marcuzzi e De Sica; D’Urso con la Carfagna e poi Pina Auriemma, la mamma di Fabrizio Corona e il figlio di Paul Gascoigne; Giletti con Sileri, Albertosi e Locatelli (chef), con vaccini, Casamonica e Scanzi nel mirino

Migliorano un po’ le performance della Nazionale di calcio, ma è anche il frutto degli accadimenti tecnici e dello sviluppo del risultato nel singolo match a pesare. Ieri – domenica 28 marzo – Bulgaria-Italia, vinta fuori casa dagli Azzurri con un gol per tempo, ha avuto 6,4 milioni di spettatori circa ed il 23,7% di share; giovedì 25, l’incontro vinto agevolmente in casa contro l’Irlanda del Nord, aveva avuto 6,1 milioni di spettatori ed il 22,6%, perdendo però tanti spettatori già dopo il primo tempo, chiusosi con un rassicurante vantaggio di due a zero. Fino alle 22.30, praticamente, la partita ha più che doppiato i tre live in gara, che comunque si sono mostrati abbastanza tonici e propositivi, considerata l’attenzione maschile su Rai1, ma anche su Sky (Sinner-Kachanov) e Tv8, che aveva le differite del Motomondiale in prima e seconda serata.

Fazio Fazio sulla terza rete ha proposto tra gli altri Mariastella Gelmini, Franco Locatelli, Roberto Burioni, Piero Angela, Francesca Michelin e Fedez, Alessia Marcuzzi e Christian De Sica. Che tempo che fa ha raccolto 2,988 milioni di spettatori e l’11% (3,140 milioni di spettatori e l’11,2% sette giorni prima), dopo la presentazione a 1,7 milioni e il 7,1%. E quindi col Tavolo – che ieri è stato conteggiato in partenza molto prima – la trasmissione ha riscosso 2,281 milioni ed il 9,9% (1,691 milioni e 7,6% di share sette giorni prima).

Barbara D’Urso ha risposto ospitando, tra i tantissimi, Mara Carfagna, Pina Auriemma sul caso Gucci, il figlio di Gascoigne, la madre di Fabrizio Corona, Alessandra Mussolini, Delia Duran, Jo Squillo, Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Lory Del Santo, Giovanni Ciacci, Maria Teresa Ruta, Asia Gianese, Guenda Goria e Giacomo Urtis. Così Live Non è la D’Urso ha conseguito in apertura, in zona Carfagna, 2,672 milioni e 9,6% (2,433 milioni di spettatori con 8,6% di share sette giorni prima), e poi con la lunghissima fase successiva 2,350 milioni di spettatori ed il 13,7/ (2,124 milioni di spettatori e il 12,5% di share sette giorni prima).

Massimo Giletti su La7, parlando di politica e vaccini, ma anche dei ‘casi’ Lombardia, Scanzi e Casamonica, ha avuto tra gli ospiti Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Sandra Amurri, Fabrizio Pregliasco, Mario Mazzoleni, Alessandro Milan, Ricky Albertosi, Luca Pani, Maria Rita Gismondo e Marc Botenga, il sindaco di Corleone (Nicolò Nicolosi), Guido Crosetto, Vauro, Alessia Morani, lo chef Giorgio Locatelli e Mauro Guidi, Francesca Fagnani e Nello Trocchia. Così Non è l’Arena ha avuto nella presentazione 1,1 milioni e 4,3% (1,237 milioni e 4,4% sette giorni prima), e quindi nella prima parte 1,538 milioni e 5,8% (1,3 milioni e il 5% di share sette giorni prima) e nella seconda parte 942mila spettatori e 6,7% (785mila spettatori ed il 5,5% sette giorni prima).

Nel periodo in sovrapposizione dei tre talk, tra le 21.17 e le 23.28, questo il bilancio: Rai3 a 2,6 milioni e 10,64%; Canale 5 a 2,8 milioni e 11,5%; La7 a 1,452 milioni e 5,9%

Una partita a sé stante la facevano Rai2, Italia 1 e Rete 4. Ebbene, il calcio della Nazionale non ha ‘danneggiato’ film e telefilm.

Su Italia1 la pellicola cult Pirati dei Caraibi– Ai confini del mondo ha avuto 1,5 milioni spettatori con il 7,3% di share. Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ha conseguito 1,4 milioni di spettatori con il 5,1%. Su Rete4 la commedia nazionale Perfetti sconosciuti ha avuto 1 milione di spettatori con il 4% di share).

I Motori accelerano su Tv8. Fa il botto la Formula 1

Su Tv8 questo il bilancio delle differite dei motori in ordine cronologico: alle ore 18 il Gp del Bahrain di Formula Uno ha avuto ben 2,1 milioni e l’11,4% di share; per il Motomondiale, alle 20.15. la Moto3 a 797mila e 3,1%; alle 21.30 la Moto2 a 668 mila e 2,4%. E infine alle 23.15 il MotoGP a 1,170 milioni e 6,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Live – Non è la D’Urso)