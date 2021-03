Ascolti Tv 26 marzo: Serena Rossi si conferma. La replica di Bonolis cresce un po’. Pari Iene, Nuzzi, The Good Doctor. Zoro al 6%. Crozza in replica batte TitoloV

Su Rai1 La canzone segreta a 4 milioni e 17,4% e su Canale5 Ciao Darwin in replica a 2,7 milioni e 14,4%. Su Italia1 Le Iene a 1,439 milioni e 7,9%. Su Rete4 Quarto Grado a 1,465 milioni e 7,5%. Su Rai2 The Good Doctor 1,455 milioni e 5,3%. Senza Crozza fresco va forte Propaganda Live.

Ascolti, trend: rimane stabile il pubblico di Serena Rossi, mentre l’assenza di una puntata fresca di Fratelli di Crozza fa bene a Bonolis e, soprattutto, a Diego Bianchi

In pausa Maurizio Crozza per un caso di covi all’interno della produzione di Nove (è andata in onda una replica di Fratelli di Crozza), venerdì 26 marzo alla sera si è riproposta per il resto la sfida standard tra le generaliste: su Rai1 La Canzone Segreta, su Canale5 un’altra replica di Ciao Darwin, su Rai2 c’era il telefilm The Good Doctor, e poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Le Iene, Diego Bianchi e Titolo Quinto.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel. Serena Rossi si conferma, in spettatori e share. Le Iene come Nuzzi

Su Rai1 la terza puntata della novità La canzone segreta, con Serena Rossi alla conduzione e tante sorprese per Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear e Gigi D’Alessio, ha conquistato 4 milioni e il 17,4% (3,984 milioni ed il 17,4% sette giorni prima).

Su Canale 5 Ciao Darwin – A Grande Richiesta, con Paolo Bonolis alla conduzione e Belli contro Brutti in sfida, a 2,7 milioni e 14,4% (2,458 milioni di spettatori con uno share del 13,4% sette giorni prima).

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,465 milioni e 7,5% (sette giorni prima a 1,327 milioni di spettatori con 6,8% di share).

Su Italia1 Le Iene Show, con Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei alla conduzione, ha portato a casa 1,439 milioni di spettatori e il 7,9% (sette giorni prima 1,443 milioni di spettatori ed il 7,9%).

Su Rai2 il telefilm The Good Doctor4, a 1,455 milioni ed il 5,3% e The Resident2 a 1,1 milioni e 5%.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata tra gli ospiti, ha conseguito 1,1 milioni di spettatori con uno share del 6%.

Su Nove la replica di Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore, ha riscosso 854 mila e 3,3% (sette giorni prima 1,376 milioni e 5,3% di share.)

Su Rai3 la trasmissione di approfondimento a taglio territoriale, Titolo Quinto, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti alla conduzione, avendo tra gli ospiti il Sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il Deputato e membro della Segreteria nazionale PD Francesco Boccia, il Presidente della Regione Friuli Venezia Massimiliano Fedriga, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il virologo Fabrizio Pregliasco, l’infettivologo Alessandro Perrella, lo scrittore Gianrico Carofiglio, il direttore del Mattino Federico Monga, i giornalisti Concita De Gregorio, Ferruccio De Bortoli, Claudio Brachino, Roberta Villa, Francesca Nava, Luigi Amicone ed il costituzionalista Francesco Clementi, ha avuto 488mila spettatori ed uno share del 2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un frangente finale de La canzone segreta)