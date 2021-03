Ascolti tv 25 marzo digital e pay: le donne di Rai1 scelgono Rai4 e Criminal Minds. Senza Amadeus, Papi risorpassa Corsi

Ascolti gruppi: altre Rai 6,6% nell’intera giornata e 6,1% in prima serata; altre Mediaset 8,5% e 8,5%

Come spesso accade in questi casi il pubblico di Sky ha guardato in percentuale superiore alla media Italia-Irlanda del Nord, in onda su Rai1. In una serata – quella del 25 marzo– in cui le ammiraglie generaliste sono prevalse sulle altre abbastanza nettamente (c’era L’Isola dei Famosi su Canale5). Su SkyUno, comunque, la nuova puntata di Family Food Fight ha avuto 180mila spettatori complessivi (100mila di flusso con lo 0,4%).

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince il telefilm crime di Rai4

In prima serata. Su Rai4 Criminal Minds 638mila e 2,32% e poi 714mila e 2,9% e 646mila spettatori e 3,4%. Su Iris Spy Game a 476mila spettatori con 2,04%. Sul 20 L’ultimo samurai a 441mila spettatori con 2%. Su La5 La voce dell’amore a 419mila spettatori con 1,8%. Su RaiMovie Le verità nascoste 391mila spettatori con 1,6%. Sul Nove Cambio Moglie ha raccolto 372mila spettatori con l’1,44%. Su Tv8 Madame a 356mila spettatori con 1,44%. Su Cine34 Delitto sull’autostrada 289mila spettatori con 1,15%. Su Real Time Vite al limite ha totalizzato 265mila spettatori e 1,05%. Su Rai Premium Re di cuori 270mila e 1%. Su TopCrime The Closer 220mila spettatori e 0,8%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 606mila e 2,2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 552mila spettatori e 2%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 419mila spettatori e 1,8%.

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 54mila e 0,9%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 108mila e 0,7%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 127mila e 1%. In seconda serata. Su Tv8 4Ristoranti 135mila e 1%. Su Nove Naked attraction ha conseguito 107mila spettatori e 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il cast di Criminal Minds)