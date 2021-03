Ascolti tv 23 marzo digital e pay: Denzel Washington batte Montrucchio e il vendicatore di Iris. Corsi boom in access, pomeriggio di preghiera

La super fiction di Rai1, Leonardo, raccoglie molti adepti anche sul target Sky. In prima serata, tra le native digitali free: Su Rai4 The Equalizer-Il vendicatore 764mila spettatori con 3,1%. Su Real Time Primo Appuntamento 579mila e 2,13%. Su Iris Il vendicatore del Texas a 461mila e 1,7%.

Ascolti tv gruppi: altre Rai 6,6% nell’intera giornata e 6,6% in prima serata; altre Mediaset 7,54% e 7,5%

Champions League ed Europa League a risposo in attesa dei primi match di qualificazioni delle Nazionali per i prossimi mondiali di calcio, ieri – martedì 23 marzo. La super fiction di Rai1, Leonardo, raccoglie molti adepti anche sul target Sky. Su SkyUno 4 Ristoranti ha conseguito 23mila spettatori e lo 0,1% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Rai4 batte Real Time e Iris

In prima serata. Su Rai4 The Equalizer-Il vendicatore con Denzel Washington protagonista ha ottenuto 764mila spettatori con 3,1%. Su Real Time Primo Appuntamento ha totalizzato 579mila spettatori pari a 2,13%. Su Iris Il vendicatore del Texas a 461mila spettatori e 1,7%. Sul 20 Red Sparrow ha raccolto 407mila spettatori e 1,7%. Su Rai Premium Il Ranger-Una vita in Paradiso ha ottenuto 312mila spettatori e 1,2%. Sul Nove Ultimatum alla Terra ha avuto 299mila spettatori con 1,2%. Su Tv8 Ex Amici come prima a 290mila e 1,1%. Su RaiMovie Qualcosa di speciale 258mila spettatori e 1%. Su TopCrime Deception 177mila spettatori e 0,66%. Su Cine34 E’ nata una star 204mila spettatori con 0,8%. Su Rai5 Una notte con la regina a 192mila e 0,7%. Su La5 Isola dei famosi a 143mila spettatori con 0,72%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 583mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Guess my age a 493mila e 1,8%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 53mila e 0,8%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 106mila e 0,7%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 il Rosario in Diretta da Lourdes è stato visto da 685mila spettatori con il 4,6%. Su Tv8 Vite da copertina a 142mila e 1%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 373mila spettatori e 1,5%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 280mila spettatori e 1,3%. In seconda serata. Su Nove Ultimatum alla terra ha conseguito 142mila spettatori e 1,5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent 118mila e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di The Equalizer)