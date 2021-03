Ascolti tv 23 marzo 2021: Leonardo da Vinci spazza via Canale5

Ascolti tv: la nuova fiction di Rai1 è un altro grande successo

Un altro titolo vincente della fiction di Rai1, che ieri sera ha stravinto la gara degli ascolti tv delle reti generaliste con Leonardo, che ha registrato il 28,2% di share media con 6,950 milioni di telespettatori. Settimana scorsa Màkari aveva raccolto il 25,94% e 6,1 milioni.

Canale5 ha opposto una difesa misera, proponendo l’ennesima replica del film Ghost, portando a casa il 9,4% e 1,998 milioni d’italiani collegati. Sette giorni l’ammiraglia Mediaset aveva fatto il 15,73% e 4,2 milioni con la partita di Champions League tra il Real Madrid e l’Atalanta.

Medaglia di bronzo per Stasera tutto è possibile su Rai2 con l’8,6% e 1,894 milioni di contatti. Martedì scorso il programma condotto d Stefano De Martino aveva fatto il 7,16% e 1,5 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con Le Iene Show su Italia1 con il 9,2% e 1,674 milioni di spettatori, poi il talk show diMartedì su La7 al 4,9% e 1,156 milioni e #Cartabianca su Rai3 al 4,2% e 972 mila.

Si chiude con il talk show Fuori dal coro su Rete4 al 4% e 767 mila contatti, poi il film Ultimatum alla Terra su Nove all’1,2% e 299 mila e Ex – Amici come prima su Tv8 all’1,1% e 290 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,6% di share media, mentre Avanti un altro su Canale5 al 20,1%.

In access prime time Guess my age su Tv8 al 1,8% e 493 mila, poi Deal with it su Nove al 2,07% e 577 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Leonardo)