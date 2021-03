Ascolti tv 22 marzo digital e pay: il ladro onesto Liam Neeson accende SkyCinema. Tv8 formula 4 vince ancora

Le ammiraglie fanno man bassa di consensi sia in prima che in seconda serata. Tra le native digitali free in prime time: Su Tv8 4 Ristoranti a 578mila e 2,2%. Su Rai Movie The Salvation 523mila e 1,93%. Sul 20 Mine 474mila e 1,9%.

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,4% intera giornata e 6,5% prima serata; altre Mediaset 7,6% e 7,6%.

Niente di calcio di Serie A, ieri, lunedì 22 marzo sulla pay, in una settimana che sarà caratterizzata dalle partite delle Nazionali. Frammentato è stato l’arco delle alternative allo strapotere delle ammiraglie, in pista con la fiction Makari su Rai1 e con L’Isola dei famosi su Canale5. Su SkyCinemaUno il film Onest Thief, con Liam nesson, ha avuto 388mila spettatori complessivi (186mila e 0,7%). Su SkyUno Best Bakery a 28mila e 0,1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata

In prima serata. Su Tv8 4 Ristoranti a 578mila spettatori con 2,2%. Su Rai Movie The Salvation a 523mila spettatori con 1,93%. Su 20 Mine a 474mila e 1,9%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 403mila spettatori e 1,6%. Sul Nove The Rock ha raccolto 358mila spettatori con 1,6%. Su Rai4 Underworld a 316mila spettatori con 1,2%. Su Rai Premium Un’estate a Cipro 304mila spettatori e 1,2%. Su Iris Effie Gray a 283mila e 1,12%. Su La5 Rosamunde Pilcher 253mila spettatori e 1%. Su Cine 34 Vedo Nudo 252mila spettatori e 1%. Su TopCrime Csi Miami 194mila spettatori e 0,6%. Sul Rai Storia Storia delle nostre città – Siracusa 77mila e 0,3%.

Nelle altre fasce, sorpasso di Corsi

In day time. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 43mila spettatori con lo 0,6% e poi 101mila spettatori con lo 0,6% Dopo Il Tg. Al pomeriggio. Su TV8 Vite da Copertina 132mila spettatori con 1%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 341mila spettatori con l’1,4%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 555mila spettatori e 2%. Su Tv8 Guess my age a 539mila e 1,9%. In seconda serata. Su Tv8 4Hotel raccoglie 287mila spettatori con 1,6%. Sul Nove Non Stop 113mila spettatori e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Honest Thief)