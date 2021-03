La campagna vaccinale dissemina gaffes nei TG

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: più di una conduttrice ha scambiato in diretta l'aggettivo vaccinale con vaginale. Il primato spetta a Cristiana Mancini di SkyTg24 che addirittura ha rifilato una tripletta memorabile, utilizzando più volte in diretta l'espressione sbagliata. «La gaffe a luci rosse» come l'ha definita Staffelli quando le ha consegnato il Tapiro di “Striscia La Notizia” per le prime due performance disastrose.

Quando la campagna vaginale e la patata contagiano la tv

Il Quotidiano del Sud, pagina 14, di Marco Castoro.

La campagna vaccinale ha seminato il panico nei tiggì. Questa volta AstraZeneca non c’entra. Più di una conduttrice ha commesso in diretta la gaffe per eccellenza, scambiando l’aggettivo vaccinale con quello vaginale, di ben altro significato. Il primato spetta a Cristiana Mancini di Sky Tg24 che addirittura ha rifilato una tripletta memorabile, utilizzando più volte in diretta l’espressione sbagliata. «La gaffe a luci rosse» come l’ha definita Staffelli quando le ha consegnato il Tapiro di Striscia La Notizia per le prime due performance disastrose. Poi è arrivata la terza.

Voto a perdere

Anche la veterana Veronica Voto ci è cascata. E la campagna vaginale è di nuovo comparsa a Sky Tg24. Quasi fosse un altro virus contagioso.

La patata di Ilary

«Vi faccio entrare per la prima volta nella patata!». Con questo invito Ilary Blasi ha movimentato sui social la prima puntata dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale5. La gaffe è stata quella di scambiare il luogo che ospita i naufraghi – la Palapa – con qualcos’altro che si presta a una duplice chiave di lettura e che ha generato una spontanea e imbarazzante risata di massa.

La gaffe si è fermata a Eboli

Il canale diretto da Giuseppe De Bellis è stato menzionato da Striscia anche in altre occasioni che hanno visto i giornalisti di Sky Tg24 esibirsi con delle chicche strepitose, diventate pane quotidiano per i social, come quella di Vittorio Eboli che ha detto che la Gran Bretagna è fuori dal Regno Unito. Una Brexit nella Brexit, insomma.

(Nella foto Cristiana Mancini)