Ascolti tv 21 marzo digital e pay: Serie A ricca con Juve (6,7%), Milan (6,5%), Roma-Napoli (5%). Allegri tiratardi e fa salire Caressa. Tv8 formula4

Su Sky Juve-Benevento 1,2 milioni, Fiorentina-Milan 1,4 mln. Alle 20.45 Milan-Napoli 1,371 mln. Tra le native digital free, in prima serata: Su Tv8 4 Hotel 700mila e 2,6%. Sul 20 The Italian Job 590mila e 2,3% di share. Su Rai4 Oxford Murders 448mila e 1,75%.

Ascolti tv calcio: i match delle 15.00 all’8,5%. Il post partita pay al 3,7% con Max Allegri senza giacca su Sky

La Juventus che perde in casa con il Benevento, il Milan che rimonta la Fiorentina, la Roma che perde in casa con il Napoli. Sono stati gli elementi peculiari di una ricca domenica di calcio – quella del 21 marzo – in onda su Sky.

Alle 15.00 Juve-Benevento ha avuto 1,228 milioni di spettatori ed il 6,7%, con i match delle 15.00 complessivamente a 1,558 milioni e 8,5%. Alle 18.00 Fiorentina-Milan è arrivata a 1,4 milioni di spettatori e 6,5%. Alle 20.45 Roma-Napoli a 1,371 milioni di spettatori e 5%, con la prima parte del post partita by Fabio Caressa e company in seconda serata a 628mila spettatori ed il 3%, il secondo a 484 mila ed il 3% ed il terzo a 366mila ed il 3,7%, con Massimiliano Allegri ospite speciale della trasmissione che ha tenuto botta fino a quasi l’una di notte a SkyCalcio Club.

Tra le native digitali free. 4 Hotel distanzia il film di 20

Su Tv8 4 Hotel è stato visto da 700mila spettatori con il 2,6%. Sul 20 The Italian Job è stato la scelta di 590mila spettatori con 2,3% di share. Su Rai4 Oxford Murders 448mila e 1,75%. Sul Nove Pearl Harbor a 419mila e 2,1%. Su La5 Il vero amore 418mila e 1,6%. Su RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi… 412mila e 1,51%. Su Iris Scarface 409mila e 2%. Su RaiMovie Un sacchetto di biglie 389mila e 1,5%. Su TopCrime Colombo 239mila e 0,92%. Su Cine 34 La migliore offerta 199mila e 0,77%. Su Rai Premium Canzone segreta a 143mila e 0,6%.

In access. Su Tv8 4Ristoranti ha avuto 744mila spettatori con 2,7%. Su Nove Little big Italy ha trovato 418mila spettatori e 1,5% di share.

In seconda serata. Su Tv8 IGT ha avuto 208mila spettatori con 1,4%. Su Nove L’ascesa di Hitler ha trovato 113mila spettatori e 2,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Max Allegri)