Ascolti Tv 21 marzo analisi: Zingaretti e Ranieri, uniti si replica e si vince. Fazio con Nancy Pelosi, D’Urso con Dayane Mello, Giletti con Argento e Arcuri

Il giudice meschino mischia i protagonisti freschi di Montalbano e Lobosco e, in replica, fa meglio del passaggio precedente sfiorando 5 milioni. Nella sfida dei talk prevale Fazio in valori assoluti, ma in sovrapposizione è avanti D’Urso. Va bene il calcio pay con Roma-Napoli.

La replica di Rai1 ha praticamente doppiato i live: Fazio con Burioni e poi la Pelosi; D’Urso con la Meloni e poi Bassetti, Lorenzin e Dayane Mello; Giletti con Sileri e Cottarelli, Arcuri e Argento e accesso su vaccini, Corona, Ares Gate

Una scelta intelligente. Il sapiente Stefano Coletta – o chi per lui – ieri è riuscito a produrre per Rai1 una serata da cinque milioni e 21,9% di share con una versione film tv di un prodotto – Il giudice meschino – che, di qualità non stratosferica, all’esordio, a marzo del 2014, nelle due puntate previste aveva portato a casa ‘solo’ un milione di spettatori in più di ieri ed il 21,2% di share. E che il 30 maggio del 2019, in replica, era arrivato a 4,5 milioni. Domenica 21 marzo la presenza contemporanea nella storia di Luca Zingaretti (appena guarito dal covid e appena tornato sulla rete nei panni di Salvo Montalbano con Il metodo Catalanotti), e di sua moglie, Luisa Ranieri, fresca di successo con Le Indagini di Lolita Lobosco, ha favorito il miracolo.

Fazio Fazio sulla terza rete ha proposto Maurizio Landini, Marco Cavaleri, Patrizio Bianchi, Roberto Burioni, nella fase ‘attualità covid e politica’. Poi è passato a Debora Compagnoni, ma puntando nella fase chiave su Nancy Pelosi, la Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Che tempo che fa ha raccolto 3,140 milioni di spettatori e l’11,2%, dopo la presentazione a 1,885 milioni e il 7%. E quindi col Tavolo – che ieri è stato conteggiato in partenza molto prima – la trasmissione ha riscosso 1,691 milioni e 7,6% di share. Il picco è stato di 3,6 milioni di spettatori

Barbara D’Urso ha risposto ospitando, tra i tantissimi, Giorgia Meloni, Matteo Bassetti, Beatrice Lorenzin, Dayane Mello, Walter Zenga, Alessandro Cecchi Paone, la figlia di Paul Gascoigne, Federico Fashion Style, Giucas Casella. Così Live Non è la D’Urso ha conseguito in apertura, in zona Meloni, 2,433 milioni di spettatori con 8,6% di share, e poi con la lunghissima fase successiva 2,124 milioni di spettatori e il 12,5% di share.

Massimo Giletti su La7, parlando di politica e vaccini, ma anche dei ‘casi’ Corona e Ares Gate, ha avuto tra gli ospiti Luca Pani, Pierpaolo Sileri, Vauro Senesi, Antonella Viola, Carlo Cottarelli, Luigi De Magistris, Giorgio Locatelli, Andrea Mangiagalli, Sandra Amurri, Nello Trocchia, Roberta Angelilli, Pier Luigi Stefani, Ivano Chiesa, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Stefania Andreoli, Asia Argento, Guido Longo, Lino Polimeni, Manuela Arcuri, Roberta Bruzzone e Alessandro Cecchi Paone. Così Non è l’Arena ha avuto nella presentazione 1,237 milioni e 4,4%, e quindi 1,3 milioni e il 5% di share nella prima parte e 785mila spettatori ed il 5,5% con la seconda parte.

Una partita a sé stante la facevano Rai2, Italia 1 e Rete 4

Il calcio della Serie A ha ‘danneggiato’ un po’ i talk, ma anche film e telefilm. Su Sky il match della sera, Roma-Napoli, con in palio la prospettiva del raggiungimento del quarto posto che garantisce l’accesso alla Champions League, è stata vinto dai napoletani, ed ha conseguito 1,371 milioni di spettatori ed il 5% di share. Su Italia1 la pellicola cult Pirati dei Caraibi- La maledizione del forziere fantasma ha avuto 1,5 milioni spettatori con il 6,5% di share, facendo meglio della partita. Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ha conseguito 1,2 milioni di spettatori con il 4,2%. Molto più staccato su Rete4 è arrivata la commedia nazionale Forever Young firmata Stefano Brizzi (557mila spettatori con il 2,3% di share).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,235 milioni di spettatori pari al 18,5%. Su Canale5 Paperissima Sprint 3,592 milioni di spettatori con il 12,7%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,346 milioni di spettatori con il 4,8%. Su Rai3 Presentazione di Che Tempo Che Fa 1,885 milioni di spettatori e 7%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1,2 milioni e 4,3% nella prima parte e 1,081 milioni di spettatori e 3,8% nella seconda parte.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 a 3,8 milioni di spettatori e 17,7%, mentre L’Eredità 5,281 milioni di spettatori con il 21,5%. Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend 2,7 milioni di spettatori e 12,9%, mentre Avanti un Altro! Weekend 3,956 milioni di spettatori e 16,4%. Su Rai2 90° Minuto 900mila spettatori e 4,4% nella prima parte e 1,072 milioni di spettatori e 4,5% nella seconda parte. Su Rai3 TgR 3,4 milioni di spettatori e 13,5%.

In day time. Domina Venier, sale Quelli che…, bene Raznovich

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 14,8%, 17,4% e 23,8%. Paesi che vai 19%. A Sua Immagine 17,7% e la Santa Messa 20,1%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 17,5%, Santa Messa 12,9%.

A mezzodì. Su Rai1 Linea Verde 22,6%. Su Canale 5 Le storie di Melaverde 9,9% e 12,4%; Melaverde 15,9% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 18,7% nella prima parte e al 17,3% nella seconda; Da noi A Ruota Libera 13,7%. Su Canale5 Beautiful 12,8%, Il Segreto 11,2%, Una Vita 10,9%, Domenica Live 12,7%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 6,5% e Quelli che il Calcio 7%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 7,4% e poi 5,9% per la seconda parte internazionale con Antonio Di Bella. Per Kilimangiaro – Il Grande Viaggio 5,9% mentre Kilimangiaro 9%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 6,4%. Su Canale 5 Tg5 Notte 12,8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 6,3% e 4,4%. Su Italia1 Pressing Serie A 7,4%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,2 milioni e 23,4%; Tg5 a 5,026 milioni e 18,7%. TgLa7 1,6 milioni e 4%. Alle 13.30 Tg1 a 5,995 milioni e 28%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Che tempo che fa)