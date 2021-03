Ascolti tv 21 marzo 2021: Zingaretti davanti a Fazio e alla D’Urso, ma non con Montalbano

Ieri, domenica 21 marzo 2021, il film tv Il giudice meschino 21,9%, il talk show Che tempo che fa 11,2% e Live – Non è la D’Urso 12,5%.

Ascolti tv: il film tv di Rai1 batte tutti

Ancora Luca Zingaretti campione d’ascolti tv su Rai1, ma questa volta non con Il commissario Montalbano, bensì con il film tv (in replica) Il giudice meschino, insieme alla moglie Luisa Ranieri, che ha registrato il 21,9% di share media con 4,982 milioni di telespettatori. Settimana scorsa proprio la Ranieri con Le indagini di Lolita Lobosco aveva raccolto il 28,8% e 7 milioni con l’ultima puntata della serie.

Seconda posizione sempre Che tempo che fa su Rai3 con l’11,2% e 3,140 milioni d’italiani collegati, con ospite la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi. Sette giorni fa il talk show di Fabio Fazio aveva portato a casa l’11,3% e 3,1 milioni.

Medaglia di bronzo, come ogni domenica, per Live – Non è la D’Urso su Canale5 con il 12,5% e 2,124 milioni di contatti. Lo show di Barbara D’Urso domenica scorsa aveva fatto l’11,8% e 2 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera prosegue con il film Pirati dei caraibi – La maledizione del forziere fantasma su Italia1 con i 6,5% e 1,507 milioni spettatori, poi il talk show Non è L’Arena su La7 al 5% e 1,329 milioni e la serie tv 9-1-1 su Rai2 con il 4,2% e 1,197 milioni.

Si chiude la classifica con Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv8 con il 2,6% e 699 mila contatti, poi il film Forever Young su Rete4 con il 2,3% e 557 mila e Pearl Harbor su Nove con il 2,1% e 419 mila.

Sui canali Sky Sport la Serie A di calcio ha registrato il 4,9% di share media.

Ascolti tv daytime

Su Rai1 Domenica In ha fatto il 17,7%, mentre Quelli che il calcio su Rai2 al 7%.

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,5% di share media, mentre Avanti un altro su Canale5 al 16,4%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il giudice meschino)