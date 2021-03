Ascolti Tv 20 marzo: De Filippi super anche con Amici, doppia In Arte Nino (e il serale 2020). Boom Augias con Milano segreta

Prestazioni ‘postine’ per la prima puntata di Amici serale 2021 su Canale 5. Lo show con Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo tra gli ospiti batte nettamente la fiction in replica che omaggiava Nino Manfredi in onda su Rai1, ma anche il precedente battesimo del talent. Per Maria De Filippi 6 milioni e 28,7% per il film tv 3,5 milioni e 14,1%

Ascolti tv: il contesto

Il calcio non aveva partite in scaletta e Maria De Filippi, dopo avere terminato il ciclo di C’è posta per te, si è presentata on air con il primo serale di Amici. Nella griglia di sabato 20 marzo, poi, Rai1 ha schierato la replica del film tv, In arte Nino, Rai2 i telefilm, Rai3 Città segrete con Corrado Augias. Due family film – su Rete4 e Italia1 – e un the best of di Licia Colò su La7 hanno completato il quadro principale.

Ecco la graduatoria per ascolti.

Vince Amici con prestazioni da C’è Posta per te: domina quindi il brand Maria. Ma la contro programmazione era veramente ridotta, Rai1 restituiva a Canale5 il favore del venerdì. Va forte la terza rete con Gramellini e Augias.

Su Canale 5 la prima puntata di Amici, con Maria De Filippi alla conduzione, 17 giovani talenti in gara (ieri eliminati Gaia ed Esa), vari coach, giurati speciali (Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia) e tra gli ospiti Sabrina Ferilli, Pio e Amedeo, ha conseguito 6 milioni ed il 28,7%. La precedente edizione, contro programmata da La Corrida, aveva avuto all’esordio 3,778 milioni ed il 19,82%.

Su Rai1 il film tv in replica, In Arte Nino, con Elio Germano e Miriam Leone, ha avuto 3,576 milioni di spettatori e 14,1%.

Su Rai3 dalle 21.45 (dopo Le parole della settimana), Citta Segrete-Milano, con Corrado Augias alla conduzione, ha conquistato 1,851 milioni e 8% di share.

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: per F.B.I. 1,5 milioni e 5,5%; per Blue Bloods 1,381 milioni e 5,2%.

Su Italia 1 per la pellicola d’animazione, L’era Glaciale, 1,457 milioni e 5,5% di share.

Su Rete4 il film Poliziotto Superpiù, con Terence Hill ed Ernest Borgnine, ha avuto 947mila spettatori e 3,8% di share.

Su La7 la nuova edizione di Eden-Un pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, ha totalizzato 505mila e 2,3% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Amici)