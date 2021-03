Ascolti tv 18 marzo digital e pay: il Milan perde col botto, la Roma vince in sordina. Europa League pay+free sopra il 10,2%

Ascolti gruppi: altre Rai 6,4% nell’intera giornata e 5,7% in prima serata; altre Mediaset 7,1% e 6,6%

C’erano un film tv, Carosello Carosone, su Rai1 e L’Isola dei Famosi su Canale5, ieri, giovedì 18 marzo, a concentrare sulle ammiraglie una parte notevole della platea tv.

Ma hanno inciso molto sugli equilibri complessivi sono anche le prestazioni del calcio dell’Europa League, trasmesso sia sulla pay e che in versione free. Su Tv8, trasmessa in chiaro, Diretta Gol, che aveva tra i collegamenti anche quello con Milan-Manchester United, ha conseguito 1,466 milioni di spettatori ed il 5,5%. Il match vinto per uno a zero dagli inglesi è stato trasmesso su Sky, dove ha raccolto quasi 1,1 milioni di spettatori ed il 4,1% di share; il totale delle partite in onda alle 21.00 ha conseguito sulla pay 1,253 milioni ed il 4,7%, con un bilancio complessivo pay+free della Europa League che si è quindi attestato a oltre 2,7 milioni e 10,2%. Alle 19.00, inoltre, Shakthar Donetsk-Roma – unica compagine italiana qualificata al turno successivo delle coppe europee – ha conseguito 410mila spettatori e 1,8%. Il complesso delle partite della fascia ha ottenuto 539mila spettatori ed il 2,3%.

Sempre su Sky, invece, invece, su SkyUno la nuova puntata di Family Food Fight ha avuto 171mila spettatori complessivi (116mila di flusso con lo 0,44%).

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Tv8 domina su Rai4, Iris e Real Time

In prima serata. Su Tv8 Roma-Shakhtar a 1,466 milioni di spettatori con il 5,5% e 1,488 e 5,6% al netto dell’Intervallo. Su Rai4 Criminal Minds 475mila e 1,72% e poi 453mila e 1,8%. Su Iris Ancora Vivo a 411mila spettatori con l’1,6%. Sul Nove Cambio Moglie ha raccolto 400mila spettatori con l’1,7%. Su RaiMovie Under Suspicion 328mila spettatori con 1,3%. Sul 20 Las Vegas a 317mila spettatori con l’1,3%. Su Real Time Vite al limite ha totalizzato 290mila spettatori e 1,12%. Su La5 Oltre l’Oceano a 267mila spettatori con 1%. Su Cine34 Delitto al ristorante cinese 184mila spettatori con 0,72%. Su Rai Premium Re di cuori 182mila e 0,66%. Su TopCrime The Closer 173mila spettatori e 0,62%.

In access. Su Tv8 Europa League a 608mila e 2,9%. Su Nove Deal with it ha raccolto 582mila spettatori e 2,1%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 444mila spettatori e 1,8%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 58mila e 0,8%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 89mila e 0,6%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 137mila e 1%. In seconda serata. Su Tv8 Europa League 235mila e 2,3%. Su Nove Naked attraction ha conseguito 133mila spettatori e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Shakhtar-Roma)