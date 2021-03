Ascolti tv 18 marzo: Scarpetta/Carosone pareggia con Nada e stronca Ilary Blasi. Il calcio oscura i talk. Rai2 sotto il 2%

Su Rai1 Carosello Carosone ripete le performance de La bambina che non voleva cantare, facendo calare di quattro punti L’Isola dei Famosi. Il calcio dell’Europa League fa un buon bottino free+pay e manda sotto media Dritto e Rovescio e Piazzapulita. Rai2 non pervenuta (1,7%). Il reality leader in nottata, sfiorando il 30% nel finale.

Nella giornata della memoria delle vittime Covid e col vaccino Astra Zeneca che torna utilizzabile, Del Debbio supera Formigli. Rai2 fa l’1,7% con Anni Venti.

Che la stagione in corso della fiction Rai sia una delle migliori degli ultimi anni lo dice anche il bilancio Auditel di ieri sera, giovedì 18 marzo. Su Rai1 Carosello Carosone ha riscosso 5,5 milioni ed il 22,9%, sostanzialmente replicando il risultato del film tv di genere paragonabile (La bambina che non voleva cantare) e non arrivando troppo lontano dalla media portata a casa nella stessa collocazione da un prodotto forte come Che Dio ci aiuti. Il biopic con Eduardo Scarpetta protagonista ha distanziato la seconda puntata de L’Isola dei famosi. Ilary Blasi, sempre assistita dai commentatori Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, con Massimiliano Rosolino inviato ai Caraibi e quattro nuovi naufraghi (Beppe Braida, Brando Giorgi, Miryea Stabile e Valentina Persia) che sono andati a rimpolpare le squadre dei Burinos e dei Rafinados, ha avuto 3,047 milioni e 17,9% di share. Lunedì scorso, al debutto il programma aveva conseguito 3,6 milioni ed il 21,7%.

Ieri a incidere molto sono state le prestazioni del calcio pay e free. Su Tv8, trasmessa in chiaro, Diretta Gol (che si collegava con Milan-Manchester United ed ha trasmesso anche un pezzo dei supplementari di Slavia Praga-Tottenham) ha riscosso 1,466 milioni di spettatori ed il 5,5%. Il match del Meazza in versione integrale su Sky, ha invece conseguito quasi 1,1 milioni di spettatori; il totale delle parallele ha conseguito sulla pay 1,253 milioni ed il 4,7%, con un bilancio complessivo pay+free della Europa League che si è quindi attestato a oltre 2,7 milioni e 10,2%, con un valore commerciale della merce (maschi) paragonabile a quello del programma di Canale 5 e nettamente superiore a quello dei film di Italia 1 (Giustizia privata, 1,5 milioni e 6,3%) e Rai3 (The Wife, a 1,1 milioni e 4,3%). Peccato che dopo l’uscita di tutte le italiane dalle Coppe europee tranne la Roma, ora per Sky (e per Canale 5 e Tv8) si sono molto assottigliate le possibilità di portare a casa risultati di questa stessa portata.

Col calcio così visto, hanno fatto meno del previsto gli approfondimenti. Sempre molto male la nuova trasmissione di Rai2

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha schierato tra gli ospiti Renato Brunetta, Massimo Galli, Flavio Briatore, Gianluigi Paragone, Mauro Corona, Giuseppe Cruciani. Ma il programma di Paolo Del Debbio è calato a 894mila spettatori e il 4,8%.

Peggio, ma di poco, ha fatto su La7 la nuova puntata di Piazzapulita. Con Antonella Viola, Guido Rasi, Paolo Giordano, Carlo Cottarelli, Massimo Gramellini, Guido Maria Brera, Lorenzo Pregliasco, Antonio Padellaro, Beatrice Lorenzin, il programma di Corrado Formigli ha avuto 823mila spettatori e il 4,3%. Entrambi hanno doppiato la seconda puntata di Anni Venti. Su Rai2 Francesca Parisella ha riscosso 415mila spettatori e l’1,7%.

La7 batte Rete 4 in access. Otto e mezzo supera due milioni e stacca Barbara Palombelli e Manuela Moreno (con Zaia)

La regina dell’access, invece, è stata ancora una volta Lilli Gruber. Su La7 Otto e Mezzo con Gianrico Carofiglio, Andrea Scanzi, Massimo Cacciari ha riscosso 2,178 milioni e 7,8% di share. Su Rete 4 Stasera Italia con Sergio Cofferati, Alessandro Sallusti, Luca Richeldi, Licia Ronzulli, Clemente Mastella ha conseguito 1,266 milioni e 4,6% di share e poi 1,084 milioni e 3,8%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Luca Zaia e Gennaro Sangiuliano ha raccolto 987mila spettatori e il 3,5% di share.

Le altre partite di giornata. Amadeus e Insinna a bomba. Via dei matti perfetto prima di Un posto al Sole

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,520 milioni di spettatori con 19,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,326 milioni di spettatori con uno share del 15,4%. Su Italia1 CSI Miami 1,451 milioni di spettatori con il 5,2%. Su Rai3 Via dei Matti 1,790 milioni di spettatori e 6,6% e Un Posto al Sole 1,920 milioni di spettatori e 6,8%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,7 milioni di spettatori e 20,6% mentre L’Eredità 5,4 milioni di spettatori e 24,3%. Su Canale 5 Avanti il primo a 2,492 milioni di spettatori con il 14,7% di share e Avanti un altro 3,881 milioni di spettatori con il 18,1% di share. Su Rai3 il TGR 3,6 milioni di spettatori con il 15,5% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,3% di share e Uno Mattina 17,8%, Storie Italiane 16,2% e Speciale Tg1 16,1%. Su Canale5 Mattino Cinque 16,6% nella prima parte, 15% nella seconda. Su Rai3 Agorà 8,4% di share, Mi manda RaiTre 6,3%; su La7 Omnibus 3,7%. Coffee Break 3,6%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,5%. Su Canale 5 Forum 15,9%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,3% e 8,7%. Su La7 L’Aria che Tira 5% e 4,7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,6% e Il Paradiso delle signore 17,5%, La Vita in diretta 17,45%. Su Canale5 Beautiful 17,3%, Una Vita 17,5% di share mentre L’isola dei famosi 16,5%, Daydreamer 17,4%, e Pomeriggio Cinque 16% e 15,7%. Su Rai 2 Ore 14 4,3%, Detto Fatto 4,6% di share. Su Rai3 Geo 7,9% e 11,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,2%. Su La7 Tagadà 3,6% e Tagadoc 1,7%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 11,6% di share. Su Canale5 Tg5 Notte 16,4%. Alle 20.00. Tg1 a 6,165 milioni e 24%; Tg5 a 4,870 milioni e 18,7%; TgLa7 a 1,370 milioni e 5,3%.

Emanuele Bruno

(un momento de L’Isola dei famosi)