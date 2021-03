Ascolti tv 17 marzo digital e pay: Catastrofe Lazio (1,6%), Champions al 2,9% su Sky. Recupero Toro 1,6%. Matrimonio: meglio ‘scemi’ che ‘a prima vista’

Su Sky Bayern Monaco-Lazio fa solo l’1,6%. In prima serata, tra le native digitali free: Su Tv8 Italia’s Got Talen 1,222 milioni e 5,1% (e poi Scemi da matrimonio al 3,7%). Su RealTime Matrimonio a prima vista 659mila spettatori e 2,5%.

Ascolti gruppi: altre Rai 6,2% nell’intera giornata e 5,2% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 7,6%

Calcio e people show non si sono troppo danneggiati tra loro, anche perchè il football non aveva un’agenda forte. Champions League in evidenza, ma comunque fino ad un certo punto, mercoledì 17 marzo, con matrimoni e format matrimoniali in primo piano sulla native digitali free. Su Sky Bayern Monaco-Lazio, terminata due a uno e con la qualificazione dei tedeschi, ha avuto 417mila spettatori e 1,6%. Inoltre sempre su Sky Diretta Gol e Chelsea-Atletico Madrid hanno portato il bilancio complessivo nella fascia a 791mila e 2,9%. Inoltre al pomeriggio il recupero di Serie A, Torino-Sassuolo, vinto dai granata in rimonta per tre a due, ha avuto 210mila spettatori e 1,6%. Ma il vero fenomeno di serata è stato ancora una volta IGT, in onda sia in chiaro che a pagamento. La puntata su Tv8 ha avuto 1,222 milioni e il 5,1%. Se si considera però anche il pubblico di flusso su SkyUno il bilancio di Italia’s Got Talent cresce di un ulteriore 1,15% e altri 278mila spettatori. In pratica il programma di Tv8 ha nettamente superato il film di Italia1.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: IGT precede Real Time e Nove

In prima serata. Su Tv8 Italia’s Got Talent ha avuto 1,222 milioni e il 5,1%. Su RealTime Matrimonio a prima vista ha avuto 659mila spettatori e 2,5%. Su Nove Accordi & Disaccordi con Fabrizio Pregliasco e massimo Giannini tra gli ospiti di Andrea Scanzi e Luca Sommi è arrivato a 399mila spettatori e 1,5% di share. Su Iris History of violence a 368mila spettatori e 1,41%. Su Rai Premium Soraya ha ottenuto 319mila spettatori e 1,3%. Sul 20 Constantine ha raccolto 299mila spettatori e 1,2%. Su TopCrime Law & Order 268mila spettatori e 1%. Su Rai4 Blade Runner 2049 243mila spettatori e 1,1%. Su La5 L’Asso nella Manica a 225mila spettatori con lo 0,9%. Su RaiMovie L’ultimo bacio ha ottenuto 217mila spettatori con 0,84%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 594mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Guess my age a 590mila e 2,1%.

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 50mila e 0,8%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 90mila e 0,6%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 148mila e 1,1%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 378mila spettatori e 1,6%. Su Nove Little Big Italy ha raccolto 246mila spettatori e 1,1%. In seconda serata. Su Tv8 la novità Scemi da matrimonio con Mitch e Gilberto Penza, in arte Gibba che provano a “rovinare” festa e rito, 398mila e 3,7%. Su Nove i Migliori Fratelli di Crozza ha conseguito 256mila spettatori e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Bayern-Lazio)