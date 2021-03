Ascolti tv analisi 17 marzo: i film non ammazzano Giallini. Target: Schiavone piace in tutta Italia, ma è un po’ elitario e non sfonda tra i ragazzi

Ascolti Tv, il profilo di Schiavone e la rivincita della Valle D’Aosta. Giallini non incanta i target giovanili, ma piace in egual misura a uomini e donne. Fa il 18% tra i ‘ricchi’ e il 17% tra chi ha fatto l’università

Una vittoria chiara – mercoledì 17 marzo – per Rai1 con la pellicola Green Book, scelta ideale di Viale Mazzini per aiutare anche a Rai2, che faceva esordire Rocco Schiavone4, in un contesto in cui c’era pure l’incomprimibile Chi l’ha visto? sulla terza rete. Il miglior alleato della tv pubblica, per farle quadrare i conti, è stata però la programmazione un po’ sottotono di Cologno.

In prima serata, comunque – in un contesto di grande concorrenzialità complessiva, specie sul versante degli outsider – ha vinto il film edificante di Rai1, che ha ottenuto 4,255 milioni e 18,1%. Pura difesa tattica ha fatto Canale5, che con l’ennesimo passaggio di Checco Zalone e Sole a catinelle ha portato a casa solo 2,692 milioni di spettatori e l’11,2%. L’ammiraglia del Biscione ha battuto di poco la seconda rete per share. Rocco Schiavone4 con l’episodio Rien ne va plus, con Marco Giallini apparentemente morto nel finale e nel cast Ernesto D’Argenio, Claudia Vismara, Isabella Ragonese, Lorenza Indovina, Valeria Solarino, ha conseguito 2,7 milioni di spettatori e il 10,9%. Con tanta nera nell’attualità, ha retto bene il confronto Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli ha fatto ben 2,335 milioni di spettatori e il 10,3%.

Una marea di opzioni ulteriori: IGT fa bene, la Champions su Sky fa meno di Palombelli, ma batte la seconda puntata di Matrimonio a prima vista, Atlantide su Manfredi e quindi Accordi&Disaccordi.

Dietro i primissimi è spiccata Tv8. Italia’s Got Talent ha riscosso 1,222 milioni e il 5,1%, portando a casa ulteriori 278mila spettatori di flusso e l’1,15% su SkyUno, in una serata di Champions League pay a basso appeal (791mila spettatori con il 2,9%). Dietro il people show è arrivato l’action di Italia 1 (Edge of Tomorrow, a 1,140 milioni ed il 4,7%) e la penultima puntata di Italia’s Got Talent su Tv8 (a 1,234 milioni e 5,2%).

Con la Champions League su Sky a quasi 800 mila spettatori, su Rete4 Stasera Italia Speciale (tra gli ospiti di Barbara Palombelli c’erano Maria Giovanna Maglie, Antonio Caprarica, Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri, Maurizio Molinari, Fabrizio Pregliasco), ha conseguito 831mila spettatori e 3,6% di share. Mentre su RealTime ha fatto meglio della prima la seconda puntata di Matrimonio a prima vista (676mila e 2,52% di share). Dietro hanno corso su La7 lo speciale di Atlantide dedicato Nino Manfredi (la pellicola C’eravamo tanto amati a 451mila spettatori e 2%) e su Nove Accordi & Disaccordi (a 399mila e 1,5% di share).

Un profilo nazionale per il poliziotto che parla romanesco e indaga nelle Alpi

Con la seconda rete che non è certo tra le più ‘accese’ e coerenti editorialmente, Rocco Schiavone ha fatto una buona prestazione. Il profilo degli ascolti desumibile dai dati di Studio Frasi mostra come Marco Giallini abbia un seguito equilibrato di maschi (11,4%) e femminile (10,6%). Ampiamente sotto media il seguito fino ai 15-19enni, vicino o sopra al 10% tra i 20-24 e i 25-34, nonché tra 45-54, al 5,2% tra i 35-44 anni, la serie convince molto di più soprattutto gli over 55, con una punta del 16,2% tra i 55-64enni.

Sul territorio Rocco Giallini funziona meglio nei luoghi in cui si parla il suo dialetto e in quelli che fanno da teatro alle sue indagini. E quindi risulta attraente ampiamente sopra media in Valle D’Aosta (al 28,3%, in una regione che di solito boccia clamorosamente quasi tutti gli altri prodotti Rai di questo genere) e Lazio (16,2%). Mentre paga relativamente dazio solo in Abruzzo, Calabria, Molise e Marche, ma mostrando complessivamente un grado di presa più universale delle varie super fiction a forte trazione ‘sudista’ che sono stati grandi successi in questa stagione (Ricciardi, Settembre, Lobosco, ma anche Makari). Altre indicazioni importanti arrivano su classi socio economiche ed ‘education’: Schiavone fa il 18% tra le classi sociali Alte e il 17% tra chi ha studi universitari, con un pubblico prevalente (1,3 milioni circa) di diplomati.

Le altre partite di giornata. Vespa domina di notte davanti a Mannoni

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,194 milioni e 23,9%; Tg5 5,221 milioni e 19,9%, TgLa7 1,495 milioni e 5,7%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 957mila spettatori con uno share dell’11,4%. Su Canale5 X-Style 874mila spettatori pari al 7%. Su Rai2 ReStart a 536mila spettatori (5%). Su Italia1 Pressing Champions League a 440mila spettatori (5,6%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 748mila spettatori con il 9,6%.

In Access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,285milioni di spettatori e 18,7%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,523 milioni di spettatori con il 16%. Su Rai2 Tg2 Post 1,273 milioni di spettatori e 4,5%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,481 milioni di spettatori con il 5,3%. Su Rai3 Via dei Matti n°0 a 1,572 milioni di spettatori e 5,8% e Un Posto al Sole a 1.867 milioni di spettatori e 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia 1,449 milioni e 5,2% nella prima parte e 1,068 milioni e 3,7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo 2,304 milioni e 8,1%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,451 milioni di spettatori e 19,3%, mentre L’Eredità è stato visto da 5,329 milioni di spettatori con il 23,8%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha avuto 2,854 milioni di spettatori (16,6%), mentre Avanti un Altro! 4,227 milioni di spettatori con il 19,5%. Su Rai3 TgR a 3,521 milioni di spettatori e 15%,

Al mattino. Su Rai1 Unomattina Prima Pagina 13,1%, Unomattina 15,5%. Storie Italiane 18,5% e 16,8%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina 16,6% e Tg5 Mattina 19,3%; Mattino Cinque 17,1% nella prima parte e 16,7% nella seconda parte. Su Rai2 America’s Cup 14,9%; Radio2 Social Club 4,1%. Su Rai3 Agorà 9%, Mi Manda Raitre 5,2%. Su La7 Omnibus 4% e Coffee Break 4,1%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,3%. Su Canale5 Forum arriva al 17,1%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,5% nella prima parte e 8% nella seconda parte. Su La7 L’Aria che Tira 5,5% nella prima parte e 4,4% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,7%; Il Paradiso delle Signore 17,1%. La Vita in Diretta 16,2%. Su Canale5 Beautiful 16,9%, Una Vita 17,5%, Uomini e Donne 22,9%, Amici 20,1% e L’Isola dei Famosi 20,2%. Daydreamer – Le Ali del Sogno 19,2%, Pomeriggio Cinque 17,4% nella prima parte parte e 17,1% nella seconda parte. Su Rai2 Ore 14 3,6%; Question Time 1,3%; Detto Fatto 4,5%. Su Rai3 Aspettando Geo 7,2% e Geo 12,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,3%. Su La7 Tagadà 3,2% e Tagadoc 1,7%.

