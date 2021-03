Ascolti tv 17 marzo 2021: Green Book batte Checco Zalone in replica. Bene Rocco Schiavone secondo

Serata televisiva strana quella di ieri, mercoledì 17 marzo, con le reti ammiraglie generaliste che proponevano due film: uno in prima visione e uno in replica. Ha vinto Rai1 con il premio Oscar 2019 Green Book, che ha registrato il 18,1% di share media con 4,255 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 23,2% e 5,5 milioni con la miniserie La bambina che voleva cantare.

Canale5, invece, ha portato a casa l’11,2% e 2,692 milioni d’italiani collegati con la pellicola Sole a catinelle con Checco Zalone, che gli è valso però il terzo posto. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva fatto l’11,2% e 2,6 milioni con Quo Vado, altro film di Zalone.

La medaglia d’argento, infatti, è per la nuova stagione della serie tv Rocco Schiavone con Marco Giallini su Rai2, che ha fatto il 10,9% e 2,703 milioni di contatti, guadagnando un punto percentuale rispetto al debutto del 2019.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10,3% e 2,335 milioni di spettatori, poi Italia’s Got Talent su Tv8 con il 5,1% e 1,222 milioni e il film Edge of Tomorrow – Senza domani su Italia1 con il 4,7% e 1,140 milioni.

Chiudono il talk show Stasera Italia Speciale su Rete4 con il 3,6% e 831 mila contatti, poi Atlantide su La7 con il 2% e 451 mila e Accordi&Disaccordi sul Nove con l’1,5% e 399 mila. Sui canali Sky Sport le partite di Champions League hanno registrato il 2,5% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,8% di share media, mentre Avanti un altro su Canale5 al 19,5%.

In access prime time Guess my age su Tv8 al 2,1% e 589 mila, poi Deal with it su Nove al 2,1% e 594 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Green Book)