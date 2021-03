Nessuno può salvare Fabrizio Corona, se non Fabrizio Corona

Corona deve salvarsi da solo

Oggi, pagina 23, di Aldo Grasso.

Fabrizio Corona è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Niguarda a Milano, dopo il tentato suicidio in seguito alla notizia del provvedimento del giudice che ha disposto il suo ritorno in carcere. Corona ha dato in escandescenze, si è ferito lievemente alle braccia, minacciando il suicidio. Tutto con un video pubblicato in diretta su Instagram. Poi ha pure reagito e urlato contro gli agenti, oltre ad aver spaccato un vetro dell’ambulanza. Cosa si può fare con uno così? Con uno che ha deciso di violare tutte le regole per essere sempre al centro dell’attenzione?

Nei giorni in cui era agli arresti domiciliaci ha organizzato feste rumorose in casa anche con pregiudicati, in barba anche alle regole anti-Covid; ha partecipato a trasmissioni televisive non autorizzate (in una avrebbe insultato il legale della sua ex moglie Nina Moric che l’ha denunciato); è rientrato spesso dopo l’orario consentito. Quando la Polizia ha bussato alla sua casa di Milano per notificargli la decisione dei giudici, l’ex re dei paparazzi aveva già postato su Instagram il suo viso insanguinato, macchiato apposta dopo essersi procurato alcuni taglietti alle braccia.

«Questo è solo l’inizio… sono pronto a togliermi la vita», ha gridato in video con una rabbia mista a disperazione teatrale scagliandosi contro i giudici: «Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Avete creato un mostro», ha proclamato prima che il social network rimuovesse il post e i poliziotti lo ammanettassero. Cosa si può fare con uno così? Non occuparsi più di lui, un blackout dei media? Impossibile. La scena del suo arresto era tutta organizzata e se anche i media più importanti decidessero di non occuparsi più di lui ci sarà sempre una telecamera di Telelombardia (o di qualsiasi altra emittente locale) a riprendere lo show. Ormai non si può più “staccare la spina” (è stato impossibile farlo tanti anni fa, quando imperversavano i terroristi), figuriamoci ora nell’epoca dei social media.

(Nella foto Fabrizio Corona)