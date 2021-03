Ascolti tv 16 marzo digital e pay: Champions League a 1 milione su Sky. Montrucchio torna al comando

Ascolti tv gruppi: altre Rai 6,6% nell’intera giornata e 6% in prima serata; altre Mediaset 7,2% e 6,9%

Vanno verso la conclusione senza sorprese – e con sempre più probabile eliminazione di tutte le italiane – gli Ottavi di Finale di Champions League. In attesa che stasera la Lazio affronti fuori casa senza tante possibilità il Bayern Monaco, ieri – martedì 16 marzo – Real Madrid-Atalanta, trasmessa on chiaro su Canale 5 ha avuto 4,289 milioni di spettatori con il 15,7% di share. Il match che ha sancito l’eliminazione della Dea dal torneo su Sky ha conseguito 870mila spettatori ed il 3,2% di share. Tutto il turno del martedì pay con Diretta Gol e Manchester City-Borussia M. in carnet, ha conquistato sulla pay 990 mila spettatori ed il 3,6% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Real Time batte Rai4 e Nove

In prima serata. Su Real Time Primo Appuntamento ha totalizzato 596mila spettatori pari a 2,2%. Su Rai4 Robin Hood ha ottenuto 546mila spettatori con 2,1%. Sul Nove Non-Stop ha avuto 476mila spettatori con 2%. Su Tv8 Due cuori e una provetta a 328mila e 1,3%. Sul 20 Arma Letale ha raccolto 301mila spettatori e 1,22%. Su Iris Ora della furia a 289mila spettatori e 1,14%. Su Cine34 Mi fido di te 228mila spettatori con 0,9%. Su Rai Premium Il Ranger ha ottenuto 213mila spettatori e 0,8%. Su RaiMovie Novecento 201mila spettatori e 1,22%. Su La5 Isola dei famosi a 178mila spettatori con 1%. Su TopCrime Whiskey Cavalier 167mila spettatori e 0,6%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 574mila spettatori e 2%. Su Tv8 Guess my age a 545mila e 1,9%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 52mila e 0,8%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 87mila e 0,5%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 142mila e 1%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 358mila spettatori e 1,5%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 218mila spettatori e 1%. In seconda serata. Su Tv8 Harry & Meghan 154mila e 1,3%. Su Nove Nemico pubblico ha conseguito 144mila spettatori e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Manchester City-Borussia M., Gundogan)