Ascolti tv analisi 16 Marzo: Makari sfonda a sud e a centro e travolge la Dea (free+pay). Giordano punta su Meloni e precede Floris e Berlinguer

Cala un poco la fiction con Claudio Gioè protagonista. La storia ambientata nel trapanese supera il 40% in Sicilia, ma fa bene anche nel Lazio, in Toscana e nelle Marche, con una forte componente di over 55. Con Meloni dopo Real-Atalanta, Fuori dal coro batte DiMartedì (Veltroni) e #Cartabianca (Boccia).

Ascolti Tv Champions League: sette giorni fa con la Juve 7,8 milioni e 30,8% lo share Canale5+Sky, con la Dea 19,3% e 5,150 milioni.

Dopo che la Juventus è inopinatamente uscita dagli Ottavi di Finale di Champions League, le prospettive di Sky e Mediaset di far fruttare bene le partite di questa competizione si sono drasticamente abbassate. Ieri – martedì 16 marzo – Real Madrid-Atalanta, trasmessa su Canale 5 ha avuto 4,289 milioni di spettatori con il 15,7% di share. Lo stesso incontro su Sky ha conseguito 870mila spettatori ed il 3,2% di share. La somma tra free e pay fa 5,1 milioni di spettatori ed il 19,3%, che è sempre un bel risultato, ma molto lontano da quello raggiunto dai bianconeri la settimana scorsa. Martedì nove marzo – su Canale5 la partita Juve-Porto, aveva conquistato 6,3 milioni e il 24,7% di share e su Sky lo stesso match aveva avuto 1,5 milioni di spettatori ed il 6,1%, per un totale di oltre 7,8 milioni di spettatori con il 30,8%.

Il profilo della fiction Palomar

L’appeal più ridotto della Champions ha permesso che anche alla seconda puntata consecutiva facesse bene la fiction di Rai1 ambientata nel trapanese. La seconda puntata di Makari con Claudio Gioè ed Ester Pantano, ha portato a casa 6,2 milioni di spettatori ed il 25,9%, in calo poco più che fisiologico rispetto al battesimo di lunedì, a 6,744 milioni di spettatori e il 28,1%. I dati di Studio Frasi sulla composizione del pubblico della fiction Palomar (quelli della prima puntata, non alterati dalla corsa dei maschi al calcio), dicono che Gioè ha comunque un pubblico prevalentemente femminile (fa il 31% di share sul target), e che va fortissimo tra i 55-64 anni (35,6%) e tra gli over 65 (36,9%), superando il 31% tra il pubblico con grado di istruzione universitario. La credibilità del prodotto si evince anche dalla forza nel territorio della storia (in Sicilia all’esordio ha fatto il 42,7%), e dal generale consenso ottenuto al Sud e al centro (33% Lazio, 30%, Puglia, 32% Campania, Marche 31,9%, Toscana 30,5%, Umbria e Abruzzo sopra il 30%). Lombardia (22%), Veneto (21%) sono stati invece meno entusiasti.

Iene battono De Martino

Tra le reti ‘giovani’ il bilancio è stato inevitabilmente sotto le attese. Su Rai2 Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino alla conduzione è calato a 1,530 milioni di spettatori e il 7,2%. Su Italia Le Iene (1,527 milioni di spettatori e 8,6% di share) hanno fatto meglio nel periodo in sovrapposizione

Talk politici in sovrapposizione: Giordano 5,4%, Floris 4,8%. Berlinguer lontana

Su Rete 4 Fuori dal coro con tra gli ospiti di Mario Giordano anche Giorgia Meloni, collocata sapientemente alla fine della partita, e quindi Silvio Garattini, Andrea Mangiagalli, Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa e Paolo Del Debbio, ha ottenuto 1,074 milioni di spettatori e 5,6%.

Su La7 DiMartedì ha proposto Ilaria Capua, Massimo Giannini, Walter Veltroni, Bruno Tabacci, Pierpaolo Sileri, Stefania Salmaso, Concita De Gregorio, Pietro Senaldi, Luciano Gattinoni, Nicola Magrini, Alessandro Sallusti, Maura Gancitano, Nando Pagnoncelli, Beatrice Lorenzin, Paolo Vineis, Elsa Fornero, Sergio Rizzo, Alessandro Sallusti, Barbara Gallavotti, Paolo Mieli, Luca Palamara, Tomaso Montanari, Gianni Barbacetto, Fabio Tamburini, Francesco Delzio, Gianluca Verzelli. Così organizzato Giovanni Floris ha conseguito 1,1 milioni e 4,7%.

Su Rai Tre #Cartabianca ha puntato su Massimo Galli, Corrado Augias, Fabrizio Pregliasco, Bruno Vespa, Francesco Boccia, Alessandro De Angelis, Lucia Annunziata, Andrea Scanzi, Ilaria D’Amico, Michele Mirabella, Cristina Parodi, Antonio Caprarica, Simonetta Agnello Hornby, Massimo Scaccabarozzi, Enrico Lucci. Bianca Berlinguer così ha totalizzato 842mila spettatori e il 3,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Màkari)