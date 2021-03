Anche a febbraio Rai1 batte Canale5

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: è la rete leader in prime time con il 18,8%, davanti all’ammiraglia del Biscione, che si ferma a quota 14,28%, in calo sul 2020, e a Rai3 con il 6,4% (in netta crescita di 1,5 punti sul febbraio 2020). È comunque un buon mese per Mediaset, che vede salire di 0,5 punti sia la share di Italia1, sia quella di Rete4 in prime time.

Ascolti, febbraio ok per Mediaset

ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta.

L’analisi dei dati di ascolto della tv italiana in febbraio deve soprattutto tenere conto che il paragone con l’analogo mese del 2020 risulta completamente falsato: infatti il Festival di Sanremo 2020, edizione con un boom di audience, si tenne tra il 4 e l’8 febbraio, mentre quella 2021 è slittata al periodo 2-6 marzo. Detto questo, salta all’occhio la crescita di La7: il canale spicca al 5,63% in prima serata (4,28% nel febbraio 2020), e si posiziona davanti a Rai2 (5,20%), Italia1 (5,1%) e Rete4 (4,6%). Il network di La7, che comprende anche La7d, arriva a un complessivo 5,93% in prima serata, e, con appena due canali, supera il portfolio di tutta Discovery Italia, pur in crescita al 5,8% in prime time. Rai1 non spicca particolarmente in questo mese di febbraio, ma ogni paragone col febbraio 2020 ha poco senso per i motivi sopra esposti.

È comunque la rete leader in prime time con il 18,8%, davanti a Canale5 che si ferma a quota 14,28% di share, in calo sul 2020, e a Rai3 col 6,4% (in netta crescita di 1,5 punti sul febbraio 2020). È comunque un buon mese per Mediaset, che vede salire di 0,5 punti sia la share di Italia1, sia quella di Rete4 in prime time. Con poi un ventaglio di canali del digitale terrestre (esclusi quelli kids) che per il Biscione vale complessivamente quasi l’8% in prima serata e il 7,4% nelle 24 ore.

Discovery e Sky

Discovery Italia ha un peso del 7,1% di share nell’arco dell’intera giornata e del 7,48% in seconda serata, e in entrambi i casi supera Sky (ferma al 5,95% nelle 24 ore e al 7,1% in seconda serata): molto bene Nove soprattutto in prime time (1,83%, 0,6 punti in più del febbraio 2020), mentre Real Time conferma i risultati di 12 mesi prima. Come anticipato, è in calo la fetta di ascolti intercettata da Sky: perde 0,6 punti nelle 24 ore (è al 5,95%), 0,7 punti in prima serata (6,95%) e solo 0,2 punti in seconda serata (7,1%). Diminuiscono soprattutto i telespettatori dei canali in chiaro Tv8 e Cielo, particolarmente nel day time, mentre paiono reggere bene sia l’intrattenimento di Sky Uno, sia gli eventi di Sky Sport Uno in prima serata.