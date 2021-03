Ascolti tv 16 marzo 2021: la fiction di Rai1 batte la partita di Champions di Canale5

Ascolti tv: Màkari cala un po’ rispetto a lunedì, ma vince davanti al calcio

Una seconda puntata vincente per Màkari su Rai1, che ha registrato il 25,94% di share media con 6,196 milioni di telespettatori. Il giorno prima la fiction con Claudio Gioè aveva raccolto il 28,8% e 6,744 milioni, quindi un calo sostanzioso, in parte fisiologico nella seconda puntata, in parte motivato dallo scontro con una partita di calcio.

Real Madrid-Atalanta di Champions League su Canale5, infatti, ha portato a casa il 15,73% e 4,289 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa il match Juventus-Porto aveva fatto il 24,7% e 6,3 milioni.

Terza posizione per Stasera tutto è possibile su Rai2 con il 7,16% e 1,530 milioni di contatti. Sette giorni fa lo show condotto da Stefano De Martino aveva fatto il 7,21% e 1,6 milioni.

Ascolti tv altre reti

Subito dietro si è piazzato Le Iene Show su Italia1 con l’8,57% e 1,527 milioni spettatori, poi il talk show diMartedì su La7 al 4,72% e 1,102 milioni e Fuori dal coro su Rete4 con il 5,61% e 1,074 milioni.

Chiudono la classifica degli ascolti tv delle reti generaliste il talk show #Cartabianca su Rai3 con il 3,71% e 842 mila contatti, poi il film Non-stop su Nove al 2% e 476 mila e Due cuori in provetta su Tv8 all’1,3% e 328 mila.

Le partite di Champions League sui canali Sky Sport hanno registrato il 3,4% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 24,9% di share media, mentre Avanti un altro su Canale5 al 19,5%.

In access prime time Guess my age su Tv8 al 1,9% e 453 mila, poi Deal with it su Nove al 2,02% e 573 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Màkari)