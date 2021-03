Isola dei Famosi: ecco la recensione di Anthony IPants, il reactioner più famoso di Twitch

L’Isola dei famosi in onda su Canale5 il lunedì e il giovedì

Erano anni che non guardavo L’Isola dei Famosi (lunedì e giovedì in prima serata su Canale5), più o meno da quando ero troppo piccolo per ribellarmi alle imposizioni televisive dei miei genitori. Credo presentasse ancora Simona Ventura. Ieri sera, invece, ho deciso non solo di guardarla, ma di fare una reaction live. Per i boomer che stanno leggendo cercherò di essere più chiaro: con il mio socio Rednose abbiamo guardato tutta la puntata, ripresi a nostra volta da due telecamere, senza censure (se non quelle del buongusto), senza filtri e soprattutto senza pregiudizi. Sempre per i boomer, la reference più comprensibile è la Gialappa’s Band dei tempi di Mai dire Banzai o Mai dire Grande Fratello. Il tutto è andato in onda in diretta su Twitch, la piattaforma streaming di proprietà di Amazon, sul canale IPants Tv.

Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino

Nel fare la recensione partirei dai conduttori: Ilary Blasi ha condotto come al solito, cercando come spesso fa quelle note trash che tanto piacciono all’audience televisiva e ai meme sui social. Frasi a doppio senso e comicità di quart’ordine, con gli opinionisti in studio pronti a darle manforte. A volte sono stati molto più trash della nostra stessa reaction, che a essere sinceri non è proprio un contenuto alla Piero Angela.

Massimiliano Rosolino, invece, è sembrato proprio un pesce fuor d’acqua (da ex campione di nuoto mi piaceva la battuta). Non ha mai avuto il polso della situazione, mai giusto con i tempi d’ingresso. Capisco il ritardo dell’audio, ma c’è anche molto inesperienza e spesso ho provato disagio per lui.

I concorrenti

Anno dopo anno sembra che l’adventure reality di Canale5 stia diventando L’Isola degli sconosciuti, sempre più “morti di fama” che di fame. Gli unici che mi sono piaciuti sono stati Paul Gascoigne e Ubaldo Lanzo, di cui fino a ieri ne ignoravo l’esistenza e ancora oggi non ho ben capito perché è sull’Isola. L’ex campione inglese fa talmente tenerezza da far morire dal ridere: non sa dove si trova, non parla italiano, ma colpisce più degli altri concorrenti. Il secondo dice di essere un esperto cromatologo: devo dire altro?

I peggiori, invece, sono Akash Kumar, Ferdinando Guglielmotti e Daniela Martani. Il modello è troppo impacciato e chiude in bellezza distruggendo la spalla al povero Ciufoli. Il visconte, ovviamente, lo vedo lontanissimo dal mio mondo, non l’ho ancora capito. Sarà che non ho natali nobili. Dell’ex hostess Alitalia ed ex gieffina, invece, c’è poco da dire. Dopo le sue dichiarazioni contro i vaccini contro il coronavirus non dovrebbe neanche varcare le porte della tv.

Una menzione speciale anche per un paio di concorrenti che mi sono sembrati del tutto inutili, ma per ragioni diverse: Drusilla Gucci e Awed. La prima ha meno personalità del mio joypad della PlayStation (ho un modello pazzesco), mentre il secondo (che è anche un amico) non riesce mai inserirsi e soprattutto viene trattato in maniera spiacevole, solo perché viene dal web. Amici della televisione: smettetela di trattarci come manichini da audience.

Il vero protagonista della serata è stato Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello Vip, che ha dato dimostrazione di come si fa l’opinionista in format di questo genere, per esempio mettendo pepe durante le nomination.

La trasmissione

Per il resto un po’ la solita solfa, con una durata eterna: capisco allungare il brodo per aumentare la share, ma poi non lamentatevi se noi giovani ci annoiamo a vedere la tv generalista. E poi: le prove fisiche sono il cuore del programma, ma a noi interessano più le dinamiche umane, gli intrecci tra i concorrenti, e speriamo di vederne dalla seconda puntata.

Sinceramente vorrei vedere qualcosa di nuovo: sono anni che si ripetono sempre le stesse cose. Penso che i reactioner del web siano figli di questa necessità di dire basta a questi programmi triti e ritriti, ma gli ascolti dicono il contrario. Forse siamo un popolo di pigri? Questi lockdown stanno rallentando le nostre menti o il problema di contenuti scadenti c’era anche prima? Non saprei, di norma guardo poca tv.

Anthony IPants

(Nella foto il cast de L’Isola dei Famosi 2021)