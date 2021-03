Sky rilancia Now: nuova campagna e brand identity

Il servizio in streaming della pay tv da oggi ha un nuovo nome, logo e posizionamento in contemporanea in Uk, Irlana e Italia. Dal 19 marzo la nuova comunicazione, intanto qui il nuovo brand e alcune immagini.

Now sostituisce Now Tv

La partita degli OTT in Italia è sempre più vivace e dopo il lancio di Discovery+ a gennaio (l’ultimo in ordine di tempo dopo Netflix, Amazon Prime Video e Disney), anche Sky ha deciso di riposizionare il servizio di streaming, attivo in Italia con il nome di Sky Online dal 2012 e in tutta Europa come Now Tv dal 2014. Da oggi, quindi, in Gran Bretagna, Irlanda e Italia il nuovo brand sarà semplicemente Now. È stato abbandonato l’arancione e il viola come colori dominanti, per passare a un elegante verde. Cambia anche il posizionamento, dedicandosi agli appassionati di cinema, serie tv, intrattenimento ed eventi sportivi, ma con un focus sui grandi show originali. Il tutto, come sempre, live o in modalità on demand.

L’app di Now è disponibile da oggi anche sui dispositivi Fire Tv di Amazon ed è integrata con Alexa, oltre che su Smart TV, Smartphone,

Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast, Now Smart Stick, Vodafone TV e su TimVision. I vari pass di abbonamento saranno sempre in versione mensile per Cinema, Entertainment e Sport, quest’ultimo anche in versione giornaliera. Per i nuovi iscritti i primi due pass saranno a 3 euro il primo mese, anziché 14,99 euro.

(Nell’immagine il nuovo logo di Now)