Ascolti tv 15 marzo digital e pay: L’Uomo invisibile il più visto su Sky. Borghese in vetta sulle free

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,4% intera giornata e 5,6% prima serata; altre Mediaset 6,7% e 6,9%.

Niente match di calcio di Serie A, ieri, lunedì 15 marzo sulla pay, in attesa della Champions League di stasera e domani, e dell’Europa League di giovedì. Frammentato è stato l’arco delle alternative allo strapotere delle ammiraglie, in pista con la fiction Makari su Rai1 e con L’Isola dei famosi su Canale5. Su SkyCinemaUno il film L’Uomo invisibile, con Elisabeth Moss, ha avuto 228mila spettatori complessivi. Su SkyUno Best Bakery a 31mila e 0,11%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: 4 Ristoranti in vetta

In prima serata. Su Tv8 4 Ristoranti a 464mila spettatori con 1,77%. Sul Nove Nemico Pubblico ha raccolto 450mila spettatori con 2%. Su Rai Movie Grey Owl a 365mila spettatori con 1,43%. Su Iris Michael Collins a 281mila e 1,23%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 279mila spettatori e 1,1%. Su 20 Catwoman a 269mila e 1,1%. Su Cine 34 Come è bello far l’amore 241mila spettatori e 1%. Su La5 Rosamunde Pilcher 239mila spettatori e 1%. Su Rai4 Underworld a 216mila spettatori con 0,83%. Su Rai Premium Un’estate in Danimarca 176mila spettatori e 0,7%. Su TopCrime Csi 157mila spettatori e 0,6%.

Nelle altre fasce, sorpasso di Corsi

In day time. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 37mila spettatori con lo 0,5% e poi 100mila spettatori con lo 0,6% Dopo Il Tg. Al pomeriggio. Su TV8 Crimini da Copertina 154mila spettatori con 1,1%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 381mila spettatori con l’1,5%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 610mila spettatori e 2,2%. Su Tv8 Guess my age a 573mila e 2,1%. Su La5 la replica di Uomini e Donne 491mila spettatori e l’1,8% In seconda serata. Su Tv8 4Hotel raccoglie 278mila spettatori con 1,5%. Su Real Time Vite al limite a 260mila e 2%. Sul Nove L’ascesa di Hitler 138mila spettatori e 2,2%.

Emanuele Bruno

(nella foto Elisabeth Moss)