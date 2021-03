Ascolti tv 15 marzo analisi: Gioè insegue Ranieri. L’Isola di Blasi e Zorzi riaccende Canale5. Ndrangheta batte vaccini e P2

Ascolti tv: vince netto la fiction Palomar ambientata nel trapanese, ma poi, quando finisce Gioè, Blasi cresce molto e domina ampiamente fino a tarda notte

Vince makari iddu, si potrebbe dire storpiando un po’ il siciliano. La luce era diversa – era quella della Sicilia Occidentale, de Il Commissario Maltese, più calda al tramonto – e non c’era il barocco del Sudest sullo sfondo. Ma si apprezzavano lo stesso il ritmo più lento, i colori e le atmosfere, un poco simili a quelle de Il Commissario Montalbano ma non identiche, sia pure con la comune firma Palomar. Ma l’impianto da commedia più leggera, la chiave di lettura decisamente più pop di quella camilleriana, rendono Makari – ieri lunedì 15 marzo all’esordio su Rai1 con ben 6,750 milioni di spettatori ed il 28,1% – a tutti gli effetti più paragonabile, come prodotto di fiction, a Le Indagini di Lolita Lobosco. E più ‘contemporaneo’, meno teatrale e pirandelliano, si potrebbe dire, delle vicende di Salvo/Zingaretti.

Niente di strano, così, che siano state simili anche le prestazioni Auditel; la saga barese di Luisa Ranieri, infatti, è partita e finita superando ampiamente quota 7 milioni, ma avendo una contro programmazione più soft.

Buon debutto del reality adventure degli affamati di gloria tv

Ieri, infatti, Claudio Gioè (Saverio Lamanna, nella storia affiancato da Suleima/Ester Pantano e Piccionello/ Domenico Centamore, e con un grande Tuccio Musumeci nella parte del padre) ha dovuto affrontare una aggressiva prima puntata de L’Isola dei famosi su Canale 5. Che ha esordito bene, dominando la scena in seconda serata dopo la fine della fiction di Rai1. Ilary Blasi, è stata ben coadiuvata da Tommaso Zorzi reduce dal Gf Vip, un po’ meno da Iva Zanicchi e con Elettra Lamborghini a casa con il covid. Un Massimiliano Rosolino inviato ancora in rodaggio, e a mettersi alla prova e digiunare sulle spiagge dei Caraibi le improbabili compagini dei Burinos e Rafinados (un plotone d’assalto alla natura composto dai maschi Awed, Akash Kumar, Beppe Braida, Brando Giorgi, Ferdinando Guglielmotti, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo e dalle femmine Angela Melillo, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Miryea Stabile, Valentina Persia e Vera Gemma, Fariba Tehran) hanno completato una squadra che può lecitamente ambire a fare di più. Ieri il battesimo del reality ha conseguito 3,6 milioni ed il 21,7% tra le 21.44 e le 25.22; un bilancio rassicurante se si considera che la prima dell’ultima edizione si era fermata a 3,062 milioni di spettatori ed il 18,3%. In prima serata, inoltre il programma ha sfiorato 5 milioni , facendo il 35,5% sul target 15-24 anni.

Nella sfida dell’informazione, Iacona sull’inchiesta calabra di Nicola Gratteri batte attualità politica su Rete4 e P2 su La7

Interessante è stata la sfida dell’informazione, che annoverava format e temi diversi. Su Rai Tre Presa Diretta, con Riccardo Iacona in prima persona impegnato a raccontare l’operazione Rinascita Scott in Calabria, ha avuto 1,416 milioni ed il 5,62%. Su Rete 4 Quarta Repubblica, con Nicola Porro concentrato su vaccini ed economia (tra gli ospiti Giovanni Toti, Giuseppe Santoni, Matteo Bassetti, Matilde Siracusano, Debora Serracchiani, Riccardo Magi, Maurizio Cesasco, Cesare Moreno, Michelangelo Severgnini, suor Anna Monia Alfieri, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Pietrangelo Buttafuoco e Daniele Capezzone), si è fermato a 940mila spettatori e il 4,91% di share. Più distante è arrivato su La7 Bersaglio Speciale con Enrico Mentana a introdurre il docufilm Il giorno che scoprimmo la P2, 573mila e 2,3% di share.

Una partita a parte, infine, l’hanno fatta Italia 1 (Red, con Bruce Willis a 1,405 milioni di spettatori e 5,82%) e Rai2 (La Profezia, con Nicolas Cage, a 952mila spettatori e 3,85%.

Le altre partite di giornata. Tra le novità, benino Via dei matti e male Ve ne siete mai accorti?. Boom Gruber col capo dell’Aifa

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,433 milioni di spettatori e 19,45%. Su Canale5 Striscia la Notizia 5,040 milioni di spettatori con il 18,1%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,447 milioni di spettatori con il 5,2%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 1,5 milioni di spettatori e 5,6% e Un Posto al Sole 1,845 milioni di spettatori e 6,55%. Su La7 Otto e Mezzo 2,370 milioni di spettatori e 8,5%. Su Rete4 Stasera Italia 1,544 milioni e 5,64% nella prima parte e 1,284 milioni di spettatori e 4,56% nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post 1,1 milioni di spettatori e 4,04%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,765 milioni di spettatori e 20,43%, L’Eredità 5,531 milioni di spettatori e 24,4%. Su Canale5 Avanti il primo 2,846 milioni di spettatori e 16,22%, Avanti un altro 4,2 milioni di spettatori con il 19,2%. Su Rai3 il TGR 3 milioni di spettatori e 14,44%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 17,6%; Storie Italiane 18,4% e 16,6% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 16,9%, 17%, e 12,8%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,3%. Su Rai3 Agorà 7,6% di share, Mi Manda RaiTre 5,6%. Su La7 Omnibus 4,5% e 3,5%, Coffee Break 4,2%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 14,6%. Su Canale 5 Forum 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,1% e 7,6%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7%. Su Rai3 Elisir 5,6%, Quante Storie 6,5%. Su Rete4 Il Segreto 1,6% di share, La Signora in Giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira 5,85% e 4,7%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,5%, Il paradiso delle signore 17,4% e Vita in diretta 17,3% di share. Su Canale5 Beautiful 16,7%, Una Vita 17%, Uomini e donne 22,8%, Amici 22,34%, Daydreamer 20%, Pomeriggio Cinque 17,3% e 17,1%. Su Rai 2 Ore 14 3,9%; Detto fatto 4,22%. Su Rai3 Geo 7,9% e 10,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,34%. Su La7 Tagadà 2,3% e 3,7% e Tagadoc 2,25%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 13,2%. Su Canale 5 il Tg5 18,63%. Su Rai2 Ve ne siete mai accorti? 3%. Su Rai 3 Linea Notte 5,8%. Su Italia1 Tiki Taka 7,2% di share. Alle 20.00: Tg1 6,5 milioni e 25%, Tg5 5,274 milioni e 20%; TgLa7 a 1,660 milioni e 6,25%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de L’Isola dei famosi)