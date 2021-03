Ascolti tv 15 marzo 2021: Màkari stravince su una buona Isola dei Famosi

Ascolti tv: la nuova fiction di Rai1 stravince sull’adventure reality di Canale5

Ancora la fiction a tenere in piedi gli ascolti di prima serata di Rai1. Ieri sera, infatti, il debutto di Màkari con Claudio Gioè ha registrato il 28,08% di share media con 6,744 milioni di telespettatori. Niente a che vedere con l’ultimo episodio de Il commissario Montalbano in onda una settimana fa, 38,4% e 9 milioni, ma comunque un buon esordio.

Anche Canale5 proponeva un debutto, quello della nuova stagione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, che ha portato a casa il 21,68% con 3,602 milioni d’italiani collegati, con un incremento del 18% rispetto all’ultima edizione in onda nel 2019.

Terza posizione per Presa diretta su Rai3 con il 5,62% e 1,416 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa rete aveva raccolto il 3,4% e 838 mila con il film Il castello di vetro.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio il film Red su Italia1 con il 5,82% e 1,405 milioni di spettatori, poi il film Left Behind – La profezia su Rai2 con il 3,85% e 952 mila e il talk show Quarta repubblica su Rete4 con il 4,91% e 940 mila.

Chiudono la classifica Speciale Bersaglio Mobile – Il giorno che scoprimmo la P2 su La7 con il 2,29% e 571 mila contatti, poi Alessandro Borghese 4 Ristoranti su Tv8 con l’1,77% e 464 mila e il film Nemico pubblico su Nove con il 2,02% e 450 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 24,4% di share media, mentre Avanti un altro su Canale5 al 19,2%.

In access prime time Guess my age su Tv8 al 2,06% e 573 mila, poi Deal with it su Nove al 2,2% e 610 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Màkari)