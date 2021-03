Ascolti tv 14 marzo digital e pay: Inter, Juve e Milan fanno boom per la Serie A. Barbieri vince con 4Hotel

Su Sky Torino-Inter al 6,7%, Cagliari-Juventus 6,3%. Alle 20.45 Milan-Napoli 7,1%. Tra le native digital free, in prima serata: Su Tv8 4 Hotel 604mila e 2,24%. Sul 20 The Accountant 490mila e 2%. Su RealTime Castello delle cerimonie 438mila e 1,6%.

Ascolti tv calcio: il post partita pay al 3,6%

Rigori dati, rigori non dati, Var protagonista nelle partite delle prime della classe. Focus sul calcio e sui match di tutta la giornata, nella domenica di Serie A del 14 di marzo. Su Sky alle 15.00 Torino-Inter a 1,2 milioni di spettatori ed il 6,7%, alle 18.00 Cagliari-Juventus a 1,3 milioni di spettatori e 6,3%. Alle 20.45 Milan-Napoli a 1,926 milioni di spettatori e 7,1%, con la prima parte del post partita by Fabio Caressa e company in seconda serata a 775mila spettatori ed il 3,6%.

Tra le native digitali free. 4Hotel che distanzia il film di 20

Su Tv8 4 Hotel è stato visto da 604mila spettatori con il 2,24%. Sul 20 The Accountant è stato la scelta di 490mila spettatori con 2% di share. Su RealTime Castello delle cerimonie 438mila e 1,6%. Su Rai4 Oscure presenze a Cold Creek 431mila e 1,7%. Su Iris Il Pianista 397mila e 1,8%. Su La5 Ricetta d’amore 322mila e 1,21%. Sul Nove Tra le nuvole a 267mila e l’1,1%. Su TopCrime Colombo 215mila e 0,82%. Su RaiMovie Captain Fantastic 205mila e 0,8%. Su Cine 34 Scuola di Ladri 189mila e 0,7%. Su Rai Premium Canzone segreta a 147mila e 0,63%.

In access. Su Tv8 4Ristoranti ha avuto 534mila spettatori con 2%. Su Nove Little big Italy ha trovato 309mila spettatori e 1,1% di share.

In seconda serata. Su Tv8 IGT ha avuto 237mila spettatori con 1,5%. Su Nove Ostaggi ha trovato 101mila spettatori e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Cagliari-Juventus)