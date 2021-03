Ascolti Tv 13 marzo: De Filippi da record, sale al 30,9% con la Littizzetto, Captain Phillips 13,1%. Sul podio Rai2 coi telefilm

La nuova puntata di C’è’ posta per te su Canale 5 con Luciana Littizzetto e Belen Rodriguez tra gli ospiti doppia il film con Tom Hanks su Rai1. Per Maria De Filippi 6,5 milioni e per il film tv 3,137 milioni.

Il calcio aveva in scaletta in serata su Dazn1 Genoa-Udinese, terminata uno a uno, e tutti si sono arresi in partenza allo strapotere di Maria De Filippi. Nella griglia di sabato 13 marzo la sfida principale era sempre quella tra le ammiraglie: C’è posta per te su Canale 5, che stavolta affrontava un film tv in prima tv, Captain Phillips. I telefilm di Rai2, Fame d’amore sulla terza rete con Francesca Fialdini, due family film su Rete4 e Italia1, e un the best of di Licia Colò su La7 completavano il quadro principale.

Ecco la graduatoria per ascolti. C’è posta per te fa il botto. Rai1 con il film in prima tv con Tom Hanks fa meglio del solito e soffrono di più le altre reti

Su Canale 5 la nuova puntata di C’è Posta per te, con Maria De Filippi alla conduzione e tra gli ospiti Luciana Littizzetto, Alessandra Amoroso, Gemma Galgani e Belen Rodriguez, ha conseguito 6,5 milioni ed il 30,9%.

Su Rai1 il film in prima tv, Captain Phillips – Attacco in mare aperto, con Tom Hanks, Catherine Keener, Max Martini, Chris Mulkey, Yul Vazquez, Corey Johnson ha avuto 3,137 milioni di spettatori e 13,1%.

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: per F.B.I. 1,4 milioni e 5,2%; per Blue Bloods 1,373 milioni e 5,2% e per Instinct 962mila e 4,2%.

Su Italia 1 per la pellicola family, Pets-Vita da animali, con Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Lake Bell, Bobby Moynihan, 1,064 milioni e 4,1% di share.

Su Rete4 il film Lo chiamavano Bulldozer, con Bud Spencer, ha avuto 1,055 milioni di spettatori e 4,4% di share.

Su Rai3 dalle 21.45 (dopo Le parole della settimana), lo speciale Fame d’amore, con Francesca Fialdini alla conduzione, ha conquistato 857mila e 3,8% di share.

Su La7 la nuova edizione di Eden-Un pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, ha totalizzato 628mila e 2,8% di share.

(nella foto un momento di C’è posta per te)