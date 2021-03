Ascolti Tv 12 marzo: La Canzone Segreta parte bene (4,1 milioni e 19,3%), ma contro Bonolis in replica. Nuzzi boom, batte le Iene, Crozza, Zoro

Con il calcio a competere meno, su Rai1 Serena Rossi a 4,168 milioni e 19,3% e su Canale5 Ciao Darwin in replica a 2,593 milioni e 13,4%. Su Rete4 Quarto Grado a 1,549 milioni e 7,8%. Su Rai2 The Good Doctor 1,380 milioni e 5%. Su Nove Fratelli di Crozza 1,346 milioni e 5,1%. Su Italia1 Le Iene a 1,335 milioni e 7,2%.

Ascolti, trend: il nuovo show di Rai1 approfitta della scarsa competitività di Canale5 e porta a casa un debutto abbastanza rassicurante. Tra gli outsider vola Quarto Grado

Con Atalanta-Spezia nel carnet calcistico, al posto di Milly Carlucci (4,3 milioni ed il 20,7% l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato) su Rai1 si schierava Serena Rossi con La Canzone Segreta. E su Canale 5, in una programmazione tattica pre lockdown – quella di venerdì 12 marzo – hanno deciso di tirare al risparmio con una replica di Ciao Darwin. Il resto della griglia? Su Rai2 c’era il telefilm The Good Doctor, e poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Le Iene, Diego Bianchi e Titolo Quinto, ma con Propaganda Live che subiva la concorrenza più diretta di Nove.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel. Serena Rossi batte Milly Carlucci, per adesso (e non la finale)

Su Rai1 la prima puntata della novità La canzone segreta, con Serena Rossi alla conduzione e tante sorprese per Carlo Conti, Cesare Bocci, Franca Leosini, Luca Argentero, Marco Tardelli, Veronica Pivetti e Virginia Raffaele, ha conquistato 4,168 milioni ed il 19,3%.

Su Canale 5 Ciao Darwin – A Grande Richiesta, con Paolo Bonolis alla conduzione e un the best of dello storico programma, 2,593 milioni di spettatori con uno share del 13,4%.

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,549 milioni di spettatori con 7,8% di share.

Su Nove la nuova puntata stagionale di Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore, ha riscosso 1,346 milioni e 5,1% di share.

Su Italia1 Le Iene Show, con Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei alla conduzione, ha portato a casa 1,335 milioni di spettatori ed il 7,2%.

Su Rai2 il telefilm The Good Doctor4, a 1,380 milioni ed il 5% e The Resident2 a 905mila e 4,2%.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata tra gli ospiti, ha conseguito 1,086 milioni di spettatori con uno share del 5,8%.

Su Rai3 la trasmissione di approfondimento a taglio territoriale, Titolo Quinto, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti alla conduzione, ha avuto 480mila spettatori ed uno share del 2,2%.

Emanuele Bruno

(nella foto un frangente finale de La canzone segreta)