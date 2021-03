Ascolti tv 11 marzo digital e pay: Europa League fa 4,5% free con la Roma e 3,9% pay col Milan. Luna Rossa fa il 23% nella notte (Rai+Sky)

Su Sky giallorossi a 520mila. In prima serata, tra le native digitali free: Su Tv8 Roma-Shakhtar a 1,181 milioni e 4,5%. Su Rai4 Criminal Minds 550mila e 2,1%. Su RaiMovie The Code 476mila e 1,8%. Su Iris Testimone involontario 465mila e 1,8%. Sul 20 2030 Fuga per il futuro 465mila e 1,8%.

Ascolti Tv gruppi: altre Rai 6,5% nell’intera giornata e 6% in prima serata; altre Mediaset 7,3% e 7,6%

C’era la puntata finale di Che Dio ci aiuti 6 a rendere speciale l’offerta generalista di martedì 11 marzo. Su Sky, invece, invece andava in onda l’esordio di Family Food Fight (a 242mila, 143 mila e 0,55% di flusso) e in contemporanea il turno della Europa League trasmesso sia in chiaro che a pagamento Alle 19.00 Manchester United-Milan su Sky, finita uno a uno, ha riscosso oltre 907mila spettatori ed il 3,9%, con il complesso delle partite della fascia a 1 milione e 4,3%.

Milan batte Roma come appeal tv

Alla sera su Tv8 il match Roma-Shakhtar Donetsk, terminato tre a zero, ha conseguito 1,182 milioni di spettatori ed il 4,5% (il Milan con la Stella Rossa aveva avuto 1,8 milioni ed il 6,8% due settimane fa). Nella stessa fascia, inoltre, complessivamente le partite di Europa League su Sky hanno invece ottenuto 715mila spettatori e il 2,7%, con Roma-Shakhtar a 520 mila e 2%.

Mentre Luna Rossa porta a casa nella notte il 2 a 2 con New Zealand, da registrare il bilancio Auditel delle prime due sfide in notturna: 117mila e 8,9% su Sky e 188mila e 14,3% su Rai.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince la Roma

In prima serata. Su Tv8 Roma-Shakhtar a 1,181 milioni di spettatori con il 4,5%. Su Rai4 Criminal Minds 550mila e 2,1%. Su RaiMovie The Code 476mila spettatori con 1,82%. Su Iris Testimone involontario a 465mila spettatori con l’1,8%. Sul 20 2030 Fuga per il futuro a 465mila spettatori con l’1,79%. Sul Nove Cambio Moglie ha raccolto 390mila spettatori con l’1,5%. Su Real Time Vite al limite ha totalizzato 344mila spettatori e 1,35%. Su La5 Orgoglio e pregiudizio a 329mila spettatori con 1,44%. Su TopCrime The Closer 196mila spettatori e 0,71%. Su Rai Premium Re di cuori 192mila e 0,7%. Su Cine34 Squadra antiscippo 139mila spettatori con 0,54%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 584mila spettatori e 2,1%. Su Tv8 Europa League a 531mila e 2,4%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 365mila spettatori e 1,5%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 56mila e 0,9%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 109 mila e 0,7%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 104mila e 0,8%.

In seconda serata. Su Tv8 Europa League 276mila e 2,6%. Su Nove Cambio moglie ha conseguito 303mila spettatori e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della partenza di stanotte della Coppa America)