Ascolti tv 11 marzo: Che Dio aiuti pure Rai2, all’ennesimo, imbarazzante disastro con l’informazione. Cologno punta su Zaia

Tv, talk della prima serata. Del Debbio fa il picco con il governatore veneto e batte di un decimale Formigli (Crisanti, Sileri, Santori). Anni 20, partenza shock.

Creativa sui titoli però, la seconda rete. Fa quasi tenerezza, oramai, il tentativo di Rai2 di piazzare un programma d’informazione che tenga un po’ meglio la barra degli ascolti. Scarse le performance di Annalisa Bruchi in seconda serata, qualunque sia il ‘brand’ utilizzato, prima del flop di ieri di Anni Venti (394mila spettatori e 1,6% per Francesca Parisella), c’era stato quello altrettanto clamoroso di Seconda Linea, chiuso repentinamente in avvio di stagione. Prezzemolino di questi disastri è spesso Alessandro Giuli, fin qui vero specialista del flop by Rai2. La serata tv di ieri – giovedì 11 marzo – però non dice solo questo. Conferma che non funziona il tentativo di Franco Di Mare di proporre una nuova linea di intrattenimento di gusto ‘ammiragliesco’ sulla terza rete: Lui è peggio di me, lo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello, infatti, è andato male anche all’ultima puntata (1,049 milioni di spettatori e 4,3%). Ma non sono solo rogne, però, quelle che arrivano dai meter per Viale Mazzini.

La Suora di Rai1 fa piazza pulita di ascolti familiari. L’edizione numero 6 chiude battendo il finale della numero 5 e travolgendo il film dell’ammiraglia rivale.

Che la 2020-2021 sia una delle migliori stagioni della fiction Rai lo dice anche il bilancio Auditel di ieri sera. Su Rai1 Suor Angela ha convocato un esercito di fedeli per il gran finale (Che Dio ci aiuti a 6,1 milioni e 27,1%, l’edizione 5 aveva chiuso a 5,7 milioni e 25,5%). L’ammiraglia avversaria collocando Wonder Woman e Gal Gadot si è fermata a 1,850 milioni e 9,3%. A fare incetta di maschi è stata l’Europa League in chiaro e a pagamento. Su Tv8 il match Roma-Shakhtar Donetsk, terminato tre a zero, ha conseguito 1,182 milioni di spettatori ed il 4,5% (il Milan aveva avuto 1,8 milioni ed il 6,8% due settimane fa). Nella stessa fascia, inoltre, complessivamente le partite di Europa League su Sky hanno invece ottenuto 715mila spettatori e il 2,7%, aggredendo il potenziale dei talk di lungo corso. Che però sono andati bene, concentrati sul rischio di una terza ondata pandemica, i problemi del Pd e quelli generati dal vaccino AstraZeneca.

Del Debbio (6,26%) batte Formigli (6,14%) in sovrapposizione e lancia Zaia come volto unente del centro destra. Simposio sul futuro del Pd a Piazzapulita

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha schierato tra gli altri Luca Zaia, Maurizio Gasparri, Beatrice Lorenzin, Giovanni Donzelli, Vittorio Sgarbi, Matteo Bassetti, Maurizio Belpietro. Paolo del Debbio ha avuto 1,196 milioni di spettatori e il 6,2% superando allo sprint il più diretto concorrente, che l’aveva sorpassato nelle settimane precedenti.

Su La7 Piazzapulita ha ospitato Andrea Crisanti, Mario Calabresi, Guido Rasi, Mattia Santori, Paolo Mieli, Alessandra Sardoni, Tomaso Montanari, Stefano Massini, Fabio Tonacci, Max Andreetta, Pierluigi Lopalco, Pierpaolo Sileri, Paolo Mieli, Alessandra Sardoni, nonché Stefano Massini. Così organizzato Corrado Formigli ha avuto 1,154 milioni di spettatori e il 6,1%. Vincente il passaggio di Zaia su Rete 4 (qui 2 milioni alle 21.51). Di base, infine, ha fatto più ascolti ma meno share dei talk il film di Italia1 (Vacanze ai Caraibi, 1,3 milioni e 5,3%)

La7 batte Rete 4 in access. Otto e mezzo supera due milioni e stacca Barbara Palombelli che schiera Tronchetti Provera

La regina dell’access, invece, è stata ancora una volta Lilli Gruber. Su La7 Otto e Mezzo con Riccardo Iacona, Andrea Scanzi, Alessandro Sallusti, Marco Cavaleri, Antonella Viola ha riscosso 2,244 milioni e 8,2% di share. Su Rete 4 Stasera Italia con Marco Tronchetti Provera, Matteo Bassetti, Gianni Riotta, Carlo Cottarelli, Giovanna Melandri ha conseguito 1,3 milioni e 5% di share e poi 1,074 milioni e 3,9%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Giuseppe Novelli, Matteo Bassetti, Laura Berti ha raccolto 1,1 milioni di spettatori e il 4% di share.

Le altre partite di giornata. Amadeus e Insinna a bomba. Canale 5 risponde col day time. Bene Vespa dopo Elena Sofia Ricci

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,551 milioni di spettatori con 20,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,1 milioni di spettatori con uno share del 15%. Su Italia1 CSI Miami 1,343 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,584 milioni di spettatori e 5,9% e Un Posto al Sole 1,938 milioni di spettatori e 7%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,542 milioni di spettatori e 19,8% mentre L’Eredità 5,152 milioni di spettatori e 23,2%. Su Canale 5 Avanti il primo a 2,6 milioni di spettatori con il 15,6% di share e Avanti un altro 3,992 milioni di spettatori con il 18,6% di share. Su Rai3 il TGR 3,469 milioni di spettatori con il 15% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,9% di share e Uno Mattina 18,3%, Storie Italiane 17,6% e 16,7%. Su Canale5 Mattino Cinque 17,4% nella prima parte, 17,1% nella seconda e 14,7% nella terza. Su Rai3 Agorà 7,9% di share, Mi manda RaiTre 5%; su La7 Omnibus 3,7%. Coffee Break 4,6%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 15,1%. Su Canale 5 Forum 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,5% e 8,4%. Su La7 L’Aria che Tira 6,3% e 5,1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,2% e Il Paradiso delle signore 17,9%, La Vita in diretta 17,5%. Su Canale5 Beautiful 16,7%, Una Vita 16,9% di share mentre Uomini e Donne 23,5%; Amici di Maria De Filippi al 21,1%, Daydreamer 19,9%, e Pomeriggio Cinque 16,7% e 17,1%. Su Rai 2 Ore 14 3,5%, Detto Fatto 4,4% di share. Su Rai3 Geo 8,4% e 12%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 4,1% e Tagadoc 1,7%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 15,5% di share. Su Canale5 X-Style 5,9%. Su Rai2 Veloce come il vento 1,7%. Su Rai3 Linea Notte 5,1%.

Alle 20.00. Tg1 a 6,3 milioni e 24,6%; Tg5 a 4,9 milioni e 18,9%; TgLa7 a 1,454 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Anni Venti)