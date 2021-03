Ascolti tv 11 marzo 2021: la suora di Rai1 più forte di Wonder Woman

Ieri, mercoledì 11 marzo 2021, la fiction Che Dio ci aiuti 27,1%, il film Wonder Woman 9,3% e la pellicola Vacanze ai Caraibi 5%.

Ascolti tv: la fiction di Rai1 torna e vince davanti al film di Canale5

Dopo la pausa sanremese torna Che Dio ci aiuti su Rai1 e registra il 27,1% di share media con 6,113 milioni di telespettatori con l’ultima puntata della stagione 6. La media complessiva quest’anno è stata del 23,38%, con due punti percentuali in più rispetto alla stagione 5 del 2017. Due settimane fa, prima del Festival, la fiction con Elena Sofia Ricci aveva raccolto il 22,7% e 5,5 milioni.

Seconda posizione per il film Wonder Woman su Canale5 con il 9,3% e 1,850 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 7,59% e 1,9 milioni con il film Un boss in salotto.

Medaglia di bronzo per il film Vacanze ai Caraibi su Italia1 con il 5% e 1,315 milioni di contatti. Giovedì scorso la stessa rete aveva fatto il 2,61% e 700 mila spettatori con la pellicola Scream.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza il talk show Diritto e rovescio su Rete4 al 6,2% e 1,196 milioni, poi la partita Roma-Shakhtar Donetsk di Europa League su Tv8 con il 4,5% e 1,182 milioni e il talk show Piazza pulita su La7 con il 6,1% e 1,154 milioni.

Chiudono la classifica l’ultima puntata di Lui è peggio di me su Rai3 con il 4,3% e 1,049 milioni di contatti, poi Anni 20 su Rai2 con l’1,6% e 394 mila e Cambio moglie su Nove con l’1,5% e 391 mila.

Sui canali Sky Sport le partite di Europa League hanno registrato il 2,7% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,2% di share media, mentre Avanti un altro su Canale5 al 18,6%.

In access prime time Deal with it su Nove al 2,1% e 586 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Che Dio ci aiuti)