Canale5, motori ai minimi. Ora riciccia il “meglio” di Ciao Darwin

A Grande Richiesta Canale 5 punta sull’usato sicuro

Il Tempo, pagina 26, di Marida Caterini.

L’intrattenimento made in Cologno Monzese guarda al passato, più che al futuro. E così, in piena stagione di garanzia, la rete leader dell’azienda televisiva commerciale tira fuori dai cassetti, per un’ulteriore volta, Ciao Darwin. Ha per titolo infatti Ciao Darwin – A grande richiesta la riproposizione della storia passata del varietà e game show condotto da Paolo Bonolis con la sua spalla storica Luca Laurenti. Canale5 a partire da questa sera ripropone dunque un Ciao Darwin Story con la replica di alcune delle puntate delle varie edizioni, quelle che hanno avuto maggior impatto sul pubblico e non solo dal punto di vista degli ascolti. Perché l’Auditel ha sempre premiato il varietà con grandi numeri di ascolto sia nelle puntate di esordio sia nelle repliche che si sono susseguite.

Cinque gli appuntamenti complessivi di questa nuova riproposizione di Ciao Darwin nella speranza di poter dare linfa vitale a un intrattenimento che ha, a Cologno Monzese, solo i programmi di Maria De Filippi come punta di diamante. La puntata che va in onda questa sera, in prime time su Canale5 e con cui parte questo nuovo ciclo di repliche, schiera gli uni contro gli altri, Chic contro Shock. Ed è tratta dall’ottava stagione di Ciao Darwin il cui sottotitolo era Terre desolate. L’appuntamento è alla sua terza riproposizione su Canale5 in quanto è andato in onda, sempre in replica, lo scorso 20 marzo 2020 in pieno lookdown.

Gli ascolti negli anni

In quell’occasione il varietà ottenne 5.159.000 con 16,88% nella prima parte. E nella seconda parte dopo il Tg5 si portò a 3.085.000 con 21,42%. La prima volta, invece, in cui la puntata andò in onda era il 15 marzo del 2019 e si inaugurò, così, l’ottava edizione di Ciao Darwin, sottotitolo Terre Desolate. Vinsero gli Shock con ampio punteggio. Nell’anno appena trascorso, però, si mandò in onda tutta l’ottava stagione con un buon risultato da parte dell’Auditel. E con tutte le ulteriori puntate che superarono il 20% di share. Nell’appuntamento in onda questa sera i telespettatori potranno rivedere Madre natura nel cui ruolo si cala la modella croata Ema Kovac. Mentre le due squadre sono capitanate da Enzo Miccio per gli Chic e da Lisa Fusco per gli Shock.

(Nella foto Paolo Bonolis)