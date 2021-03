Ascolti tv 10 marzo digital e pay: La Champions League fa il 3,3% su Sky. Tv8 vince con IGT e frena Matrimonio a prima vista al debutto su RealTime

Su Sky PSG-Barcellona al 2,2%. In prima serata, tra le native digitali free: Su Tv8 Italia’s Got Talen 1,234 milioni e 5,2% (e poi la replica di Harry e Meghan al 5,5%). Su Rai4 After Earth 601mila e 2,33%. Su RealTime Matrimonio a prima vista 585mila spettatori e 2,63%.

Ascolti gruppi: altre Rai 6,5% nell’intera giornata e 5,9% in prima serata; altre Mediaset 6,7% e 6,8%

Calcio e people show non si sono danneggiati troppo tra loro. Champions League in evidenza, ma fino ad un certo punto, mercoledì 10 marzo. Su Sky Psg-Barcellona, terminata uno a uno e con la qualificazione del team francese pieno di italiani, ha avuto 574mila spettatori ed il 2,2%. Inoltre sempre su Sky Diretta Gol e Liverpool-Lipsia hanno portato il bilancio complessivo nella fascia a 870mila e 3,3% (ulteriori 300mila spettatori e l’1,1% di share).

Ma il vero fenomeno di serata è stato ancora una volta IGT, in onda sia in chiaro che a pagamento. La penultima puntata su Tv8 ha avuto 1,234 milioni e il 5,2%. Se si considera però anche il pubblico di flusso su SkyUno, il bilancio di Italia’s Got Talent cresce di un ulteriore 1% e altri 241mila spettatori. In pratica il programma di Tv8 ha superato il film di Italia1, I Mercenari 3, ed ha staccato anche l’ultima puntata del docureality di Rai2, la Caserma.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: IGT precede il film di Rai4, Real Time e Nove

In prima serata. Su Tv8 Italia’s Got Talent ha avuto 1,234 milioni e il 5,2%. Su Rai4 After Earth ha ottenuto 601mila spettatori con il 2,33%. Su RealTime il debutto della nuova edizione di Matrimonio a prima vista ha avuto 585mila spettatori e 2,63% di share nella media dei primi due episodi, ma con il secondo in crescendo a 633mila spettatori e 3,2%. Su Nove Accordi & Disaccordi con Roberto Speranza e Massimo Cacciari tra gli ospiti di Andrea Scanzi e Luca Sommi è arrivato a 454mila spettatori e 1,8% di share. Su RaiMovie Suburra 327mila spettatori e 1,31%. Su Iris Shakespeare in love a 295mila spettatori e 1,22%. Su TopCrime Law & Order 245mila spettatori e 0,9%. Sul 20 Superman Returns ha raccolto 244mila spettatori e 1,1%. Su Rai Premium Ottilie Von Faber-Castell ha ottenuto 235mila spettatori e 1,4%. Su Cine34 Cose dall’altro mondo 208mila spettatori con 0,82%. Su La5 Il diario dell’amore a 181mila spettatori con lo 0,75%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 553mila e 2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 547mila spettatori e 2%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 61mila e 1%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 84mila e 0,5%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 1251mila e 0,9%. Nel preserale. Su Nove Little Big Italy ha raccolto 324mila spettatori e 1,5%. Su Tv8 Cuochi d’Italia 323mila spettatori e 1,4%. In seconda serata. Su Tv8 la replica di Harry & Meghan intervistati da Oprah a 489mila e 5,5%. Su Nove i Migliori Fratelli di Crozza ha conseguito 221mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto gli esperti di Matrimonio a prima vista)