Ascolti tv analisi 10 marzo: La vita di Nada doppia Zalone e la Sciarelli. Metà del pubblico via dal debutto: ecco chi se ne è andato da La caserma

Ascolti, trend: grande frammentazione delle proposte e delle scelte; e c’è la fine ingloriosa de La Caserma

Ancora sussulti con sentore sanremese – mercoledì 10 marzio – con la storia della vita e della famiglia di Nada Malanima che ha fatto breccia su una Rai1, più che mai accesa da Festival, Lobosco, Montalbano.

In prima serata – in un contesto di grande concorrenzialità complessiva, specie sul versante degli outsider – ha vinto il film tv di Rai1, La bambina che non voleva cantare, che – ben interpretato da Tecla Insolia e Carolina Crescentini, ha ottenuto ben 5,582 milioni e 23,2%. Pura difesa tattica ha fatto Canale5, che con l’ennesimo passaggio di Checco Zalone e Quo vado ha portato a casa solo 2,674 milioni di spettatori e l’11,2%. L’ammiraglia del Biscione ha battuto di poco la terza rete. Con tanta nera nell’attualità, Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli alla conduzione, ha fatto ben 2,421 milioni di spettatori e il 10,8%.

Dietro i primissimi c’è stato grande equilibrio tra l’action cult di Italia 1 (I mercenari 3, a 1,242 milioni ed il 5,4%) e la penultima puntata di Italia’s Got Talent su Tv8 (a 1,234 milioni e 5,2%). Se si considera però anche il pubblico di flusso su SkyUno (1% e 241mila spettatori) è stato il people show ad avere la meglio, staccando nettamente anche l’ultima puntata del docureality di Rai2.

Sembrava amore e invece era un calesse

Tramortito anche da una programmazione incerta, La Caserma ha chiuso con un super flop (1 milione e 4,4%), avendo come ospite finale anche Elettra Lamborghini, facendo praticamente meno della metà del risultato della prima puntata, che aveva superato quota 2,2 milioni e con il format che allora sembrava potesse replicare il successo de Il Collegio. L’analisi di Studio Frasi mostra come siano usciti parimenti dal seguito del programma maschi e femminile (-600 mila spettatori circa in tutti e due i casi). Le fughe più rilevanti, in termini di fascia di età, sono state quelle degli 8-14 (dal 24% di share al 9,46%) e dei 15-19 (dal 28,2% al 13%), con i quindici/diciannovenni che sono comunque rimasti il pubblico più centrale del programma; in termini più quantitativi, gli ammanchi più robusti si sono registrati tra gli over 65 (-351mila spettatori) e tra i 45-54 (-227 mila spettatori).

Una marea di opzioni ulteriori: la Champions su Sky fa un po’ meglio di Palombelli, il debutto di Matrimonio a prima vista, e quindi Accordi&Disaccordi e Atlantide.

Chi aveva voglia di saltabeccare da un canale all’altro ieri poteva farlo tranquillamente, cambiando continuamente genere televisivo. Su Sky, infatti, Psg-Barcellona ha avuto 574mila spettatori ed il 2,2%: ma se si considera pure l’apporto di Diretta Gol e Liverpool-Lipsia il bilancio complessivo sale di quasi 300mila spettatori e l’1,1% di share. La Champions League, quindi, ha virtualmente battuto le tre proposte di approfondimento ieri in programmazione: su Rete4 Stasera Italia Speciale, con Barbara Palombelli alla conduzione, si è fermato a 611mila spettatori e il 2,7% di share; su Nove Accordi & Disaccordi con Roberto Speranza e Massimo Cacciari tra gli ospiti di Andrea Scanzi e Luca Sommi è arrivato a 454mila spettatori e 1,8% di share; mentre il meritorio tentativo di parlare di Medio Oriente esperito su La7 da Atlantide si è fermato a 344mila spettatori e 2%.

In questo contesto si può considerare interessante il debutto su RealTime della nuova edizione di Matrimonio a prima vista, ieri a 585mila e 2,63% di share nella media dei primi due episodi, ma con il secondo in crescendo a 633mila e 3,2%.

Le altre partite di giornata. Amadeus e Insinna inattaccabili. Day time Canale 5 in evidenza, Vespa vince trainato dal film su Nada

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,058 milioni e 18,4% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,264 milioni di spettatori con uno share del 15,5%. Su Italia1 CSI Miami 1,351 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 Che Succ3de? è stato visto da 1,6 milioni di spettatori e il 6,1% e Un Posto al Sole a 2,036 milioni di spettatori e il 7,4%.

Inoltre, su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 2,173 milioni e 7,9% di share. Mentre su Rete4 la versione ordinaria di Stasera Italia, ha ottenuto 1,4 milioni e 5,2% e poi 1,156 milioni di spettatori e 4,2% di share. Su Rai2, infine, più breve, Tg2 Post, ha avuto 1,1 milioni di spettatori e il 4% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,455 milioni e 20,2%, L’Eredità 5,254 milioni e 24,4%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,6 milioni di spettatori con 15,8% di share e Avanti un altro 3,9 milioni di spettatori con il 18,8% di share. Su Rai3 TGR 3,557 milioni di spettatori con il 15,7%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13% di share e Uno Mattina 18,2%; Storie Italiane 18% e 16,7%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 18,3% nella prima parte, nella seconda e 17,4% e 16% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,9%. Su Rai3 Agorà 7,9% di share; Mi Manda RaiTre al 5,3%. Su La7 Omnibus 3,2%. A seguire Coffee Break 4%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 15,3%. Su Canale 5 Forum 16,4%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,7% nella prima parte e 8,3% nella seconda. Su Rai3 Elisir 5,6%. Su Rete4 Il Segreto 1,3% di share, La signora in giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira 5,7% e 4,1%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,9%; Il Paradiso delle Signore 18,3%, Vita in diretta 16,7%. Su Canale5 Beautiful 17,7%, Una Vita 17,4%, Uomini e Donne 22,7%, Amici 22%, Daydreamer 19,7%, Pomeriggio Cinque 17,7%, 18,1%. Su Rai2 Ore 14 a 4% e Detto Fatto a 4,2%. Su Italia1 I Simpson 5%, 6,1% e 5,3%. Su Rai3 Aspettando Geo 8,3%, Geo 11,1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,2%. Su La7 Tagadà 3% e Tagadoc 1,7%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 12,3%. Su Canale 5 Tg5 7,4%. Su Rai2 Restart 7,6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,4%. Su Italia1 Pressing Champions League 7%. Alle 20.00. Tg1 a 6,2 milioni e 24,7%; Tg5 a 5,194 milioni e 20,3%; e TgLa7 a 1,5 milioni e 6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento Elettra Lamborghini, guest star dell’ultima puntata de La Caserma)