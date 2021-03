Ascolti tv 9 marzo digital e pay: Champions a 1,6 milioni su Sky. Harry e Meghan e poi Lady D fanno il botto su Tv8

Su Sky Juve-Porto a 6,1%, 1% circa per Diretta Gol e Dortmund-Siviglia. In prima serata, tra le native digitali free: Su Tv8 Harry e Meghan 1,2 milioni e 4,5%. Su Real Time Primo Appuntamento 522mila e 1,9%. Su Rai4 Il genio della truffa 468mila e 1,8%.

Ascolti gruppi: Altre Rai 6,5% nell’intera giornata e 6,2% in prima serata; Altre Mediaset 6,7% e 6,6%

Ha fatto bene la Champions League su Canale5, in onda con il match clou Juve-Porto degli ottavi di finale martedì 9 marzo. L’incontro decisosi nei tempi supplementari, ha conseguito in chiaro 6,3 milioni di spettatori ed il 24,7%. Alla fine il match che ha eliminato i bianconeri dalla competizione ha tenuto molto bene su Sky, dove ha portato a casa 1,5 milioni di spettatori con il 6,1%, in un contesto in cui Diretta Gol ha riscosso 116 mila spettatori e Borussia Dortmund-Siviglia ha conseguito 13mila. Inoltre su SkyUno 4 Hotel ha avuto 27mila spettatori di flusso e lo 0,1%. Ma l’altro evento del gruppo guidato da Maximo Ibarra è stato trasmesso in chiaro, avendo il pregio di non entrare in rotta di collisione sul target con la massima competizione continentale. Su Tv8 l’intervista esclusiva di Oprah Winfrey a Harry e Meghan ha conseguito 1,2 milioni e 4,5%, con l’emittente in chiaro sotto la guida della struttura Antonella D’Errico che ha battuto Rai3, Rete4 e La7, arrivando appena dietro Le Iene.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Tv8 doppia Montrucchio

In prima serata. Su Tv8 Harry e Meghan a 1,2 milioni e 4,5%. Su Real Time Primo Appuntamento ha totalizzato 522mila spettatori pari a 1,9%. Su Rai4 Il genio della truffa ha ottenuto 468mila spettatori con 1,8%. Sul Nove Air Force One ha avuto 421mila spettatori con l’1,7%. Su La5 Bridget Jones’s Baby a 414mila spettatori con 1,7%. Su Iris Hondo a 384mila spettatori e 1,4%. Su Rai Premium Il Ranger ha ottenuto 381mila spettatori e 1,4%. Sul 20 Split ha raccolto 271mila spettatori e 1,04%. Su RaiMovie Meraviglioso Boccaccio 266mila spettatori e 1%. Su TopCrime Whiskey Cavalier 214mila spettatori e 0,75%. Su Cine34 La terza stella 151mila spettatori con 0,6%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 628mila e 2,2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 594mila spettatori e 2,1%.

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 59mila e 0,8%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 124mila e 0,8%.

Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 125mila e 0,9%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 261mila spettatori e 1,5%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 246mila spettatori e 1,1%.

In seconda serata. Su Tv8 Lady D 373mila e 3%. Su Nove Rocky Balboa ha conseguito 125mila spettatori e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento dell’intervista di Oprah a Harry e Meghan)