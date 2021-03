Ascolti tv 8 marzo digital e pay: Conte batte Gasp e allunga. Jason Statham su 20 stacca Barbieri

In evidenza il posticipo di Serie A. Tra le native digitali free in prime time: Sul 20 Joker-Wild Card 495mila spettatori con l’1,9%. Su Tv8 4 Ristoranti a 452mila spettatori con 1,7%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 396mila spettatori e 1,52%.

Ascolti tv, tematiche gruppi: altre Rai 6% intera giornata e 5% prima serata: altre Mediaset 7,2% e 7,1%

Un bel match di calcio di Serie A, ieri, lunedì 8 marzo sulla pay, è stata l’alternativa più seria allo strapotere de Il Commissario Montalbano, on air su Rai1 con Il metodo Catalanotti. Su Sky il posticipo Inter-Atalanta, vinto dai nerazzurri di Antonio Conte per uno a zero, ha prodotto 1,770 milioni di spettatori con il 6,5% di share. Su SkyUno il format Pasticcerie d’Italia ha avuto 38mila spettatori di flusso e 0,14%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince l’action sulla replica

In prima serata. Sul 20 Joker-Wild Card 495mila spettatori con l’1,9%. Su Tv8 4 Ristoranti a 452mila spettatori con 1,7%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 396mila spettatori e 1,52%. Su Iris Blow a 331mila e 1,34%. Sul Nove Rocky Balboa ha raccolto 330mila spettatori con 1,4%. Su Rai4 Underworld-Evolution a 285mila spettatori con l’1,1%. Su La5 Che pasticcio Bridget Jones 273mila spettatori e 1,1%. Su Cine 34 Una cella in due segna 248mila spettatori e 0,96%. Su Rai Movie Cat Ballou a 214mila spettatori con 0,8%. Su Rai Premium Un’estate a Praga 207mila spettatori e 0,79%. Su TopCrime Csi 175mila spettatori e 0,63%.

Nelle altre fasce, sorpasso di Corsi

In day time. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 50mila spettatori con lo 0,8% e poi 106mila spettatori con lo 0,7% Dopo Il Tg. Al pomeriggio. Su TV8 L’amore nelle piccole cose a 315mila spettatori e 2,6%. Crimini da Copertina 102mila spettatori con 0,8%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 351mila spettatori con l’1,5%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 270mila spettatori e 1,2%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 543mila spettatori e 2%. Su Tv8 Guess my age a 510mila e 1,8%. In seconda serata. Su Tv8 4Hotel raccoglie 349mila spettatori con 1,8%. Sul Nove Chaos 191mila spettatori e 2,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Inter-Atalanta)